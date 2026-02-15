Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El monumento que debería erigirse en todas las ciudades del mundo

Esta estatua pertenece a la gira “Zagua Parade” realizada por la Federación Canina de Costa Rica (ACAN), con el objetivo de que la población pueda ver la realidad que sufren muchos animales maltratados

Algunas de las estatuas itinerantes de la gira impulsada por la Federación Canina de Costa Rica (ACAN)

Algunas de las estatuas itinerantes de la gira impulsada por la Federación Canina de Costa Rica (ACAN) / ACAN

M. C.

Un perro inmóvil, flaco hasta el hueso, con la tristeza esculpida en el lomo. No es un animal real, pero cuesta apartar la vista. Es la imagen central de la «Zagua Parade», una gira creada por la Federación Canina de Costa Rica (ACAN) que instaló estatuas de perros en condiciones extremas en espacios públicos con un objetivo directo: que la población vea sin filtros la realidad que sufren muchos animales maltratados.

La iniciativa echó a andar con fuerza en agosto de 2022, cuando el cantón de La Unión (Cartago) fue presentado como primera parada de la exposición: una estatua de un perro «en abandono, triste, maltratado y desnutrido» colocada en el parque central de Tres Ríos, en plena ruta de la Romería hacia la Basílica de los Ángeles. La elección del lugar no fue casual: se esperaba el paso de millones de peregrinos, y la intención era aprovechar ese flujo para lanzar un mensaje contundente.

Desde la municipalidad lo describieron como un golpe visual: «generar un impacto… que permita a la población ver la realidad» del maltrato. Y desde ACAN lo explicaron con una clave cultural: pese a que existen leyes, el problema persiste y hay quien sigue viendo normal agredir o abandonar. La propuesta, insistieron, busca mostrar «el dolor que puede sentir un animal en abandono y deterioro de su vida»

La «Zagua Parade» no pretendía agradar: pretendía incomodar. Y en esa incomodidad hay una llamada que trasciende Costa Rica y sirve para cualquier ciudad: adoptar con responsabilidad, esterilizar, identificar, denunciar y apoyar a quienes rescatan. Porque detrás de cada caso hay una historia y una omisión que no debería repetirse.

