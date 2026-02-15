Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gigantes con patas: los cinco perros más grandes del mundo

Mastín inglés, gran danés o lebrel irlandés: así son los XXL caninos que más impresionan en el parque… y en casa

Dogo o Gran danés.

Dogo o Gran danés. / Giant George / El Periódico

Marta Clavero

Marta Clavero

Impresionan en el parque, ocupan medio sofá y, aun así, muchos son auténticos bonachones en casa. Las razas gigantes viven un auge de curiosidad en redes y en la calle, pero su tamaño no es solo una anécdota: implica cuidados, espacio y un compromiso que va más allá de la correa. La clasificación cambia según se mida altura o peso, pero estos son cinco de los perros más grandes del mundo, los habituales top cuando se habla de gigantismo canino.

1) Mastín inglés: el “peso pesado”

Si la pregunta es quién puede llegar a ser el más pesado, el mastín inglés suele encabezar la conversación. La Enciclopedia Britannica recuerda el caso de Zorba, un mastín que batió récord por tamaño/peso a finales del siglo XX.

Mastín inglés

Mastín inglés / Envato

2) Gran danés: el “Apolo” en versión XXL

Es uno de los perros más altos y elegantes, con una presencia que no pasa desapercibida. El American Kennel Club (AKC) lo describe como un perro enorme cuyo tamaño “no es un compromiso para tomarse a la ligera”.

Gran danés.

Gran danés. / Envato

3) Lebrel irlandés: el más alto de las razas

Cuando se habla de altura pura, el lebrel irlandés es el nombre que más se repite. Britannica lo define directamente como “el más alto de todas las razas”.

Lobero irlandés.

Lobero irlandés. / El Periódico

4) San Bernardo: el rescatista gigante

Famoso por su historia ligada a los Alpes y al rescate, el san bernardo es otro clásico entre los gigantes. En listados de razas grandes aparece de forma recurrente junto a mastines y gran danés.

San Bernardo.

San Bernardo. / Envato

5) Leonberger: gran tamaño, pelo y “calma”

El leonberger es un gigante de origen alemán, reconocido por su gran alzada y su manto abundante. El estándar de la Federación Cinológica Internacional (FCI) lo define como grande, fuerte y musculoso, con un carácter seguro y tranquilo.

Leonberger.

Leonberger. / Envato

Lo que debes saber antes de convivir con un perro gigante

En casa, un perro de estas dimensiones no solo ocupa más espacio: también condiciona la logística diaria. Subir al coche, entrar en un ascensor, visitar al veterinario o encontrar una cama adecuada se vuelve parte de la rutina. Además, los clubes caninos y guías de raza suelen insistir en que el tamaño aumenta la importancia de la educación desde cachorro y de la prevención de problemas de salud asociados a razas grandes (especialmente los relacionados con crecimiento y estructura).

