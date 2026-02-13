Un mercadillo mexicano llevará a Vigo sabores, artesanía, solidaridad animal y «mucha buena onda» este 14 de febrero

Vigo vivirá este sábado, 14 de febrero, un día de San Valentín diferente, con acento mexicano. El colectivo Mexicanos en Galicia estrena su programación de actividades de 2026 con un mercadillo temático pensado para comer, comprar y celebrar y, al mismo tiempo, ayudar a los animales: durante la jornada, entre las 11 y las 15 horas, se realizará una recogida solidaria de alimentos para mascotas.

La cita tendrá lugar en la sede de Mexicanos en Galicia, en la avenida de las Camelias, 66 (Vigo), un punto de encuentro desde el que la comunidad mexicana impulsa actividades culturales y de convivencia. Para este 14 de febrero, el objetivo es crear un ambiente que permita al público empaparse del país a través de sus sabores, sus creadores y su manera de celebrar.

La propuesta mezcla el ambiente festivo propio de esta fecha con un mensaje claro: amor también es cuidar. «Este sábado tienes una cita con el amor a los animales», animan desde la organización, en concreto desde el colectivo Pulgosos S. A., que invita a los asistentes a aportar «su granito de pienso» para apoyar a los «pulgositos».

Cartel solidario para colaborar en el mercadillo mexicano. / Pulgosos S. A.

Más allá del componente solidario, el mercadillo busca ser una inmersión en la cultura mexicana, con un espacio para conocer de cerca a artistas y creadores vinculados a la comunidad en Galicia. La gastronomía será uno de los principales reclamos, con recetas y sabores tradicionales que remiten a la calle, al mercado y a la sobremesa: una experiencia para curiosear, probar y descubrir, entre puestos, conversación y música de fondo.

El evento también abre la puerta a la participación de artesanos y artistas. «Si tienes ganas de mostrarnos tu arte, apúntate», señalan desde la convocatoria, con el objetivo de reunir propuestas creativas que aporten color y personalidad a una cita que pretende convertirse en punto de encuentro entre culturas.

Con el 14 de febrero como excusa, el mercadillo propone un plan completo: ambiente mexicano, compras con sello artesanal, comida para compartir y solidaridad. Una forma de celebrar San Valentín en clave comunitaria: con sabores de país y cariño para los animales.

En breve Cuándo: sábado, 14 de febrero, de 11 a 15 horas

sábado, Dónde: Avenida de las Camelias, 66 (Vigo) , sede de Mexicanos en Galicia

, sede de Qué: mercadillo mexicano con gastronomía, artesanía y recogida de comida para animales

mercadillo mexicano con gastronomía, artesanía y Cómo colaborar: llevando pienso y/o comida para mascotas (donación)