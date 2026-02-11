El paraguas para perros se cuela en los paseos bajo el temporal: así funciona y dónde comprarlo

Con los temporales encadenándose y los paseos convertidos en una carrera entre charcos, viento y chaparrones, vuelve a aparecer un invento curioso: el paraguas para perros. Se trata de una sombrilla transparente con correa integrada que se coloca por encima del animal para intentar mantenerlo seco mientras camina.

El modelo más habitual es un paraguas ligero y transparente para que el perro vea, con una cadena o correa que se engancha al collar o al arnés, de modo que la cúpula cubra lomo y cabeza y reduzca la mojadura y el rato de secador o toalla al volver a casa.

No para todos

En días de lluvia intensa puede resultar útil, aunque conviene tener claro que no es un accesorio para todos los perros ni para cualquier situación: por tamaño y manejo se suele recomendar sobre todo para perros pequeños y tranquilos, y con rachas de viento fuertes puede volverse incómodo de dirigir o incluso acabar siendo más estorbo que ayuda.

Además, como cualquier accesorio nuevo, requiere un mínimo de adaptación: lo ideal es probarlo unos minutos en casa y salir después a un paseo corto para comprobar si el animal lo tolera sin miedo ni tirones.

Para quien busque una solución más estable, especialmente cuando el viento entra de lado, muchos dueños siguen optando por el chubasquero para perro, que se mantiene mejor en su sitio y protege de forma más uniforme, acompañado de una toalla al llegar a casa. El paraguas puede ser un apaño vistoso y práctico en paseos cortos y con lluvia vertical, pero en escenarios de temporal el impermeable suele resultar más fiable, de ahí que en Galicia, cuando el viento aprieta, la parka suele ganar por goleada.

Dónde comprarlo en España Hay dos vías: Tiendas de mascotas (con opción de recogida en tienda) Tiendanimal vende, por ejemplo, un modelo de la marca Puppia descrito como paraguas transparente para pasear con lluvia o nieve, con compra online y recogida gratuita en tienda. Marketplaces y e-commerce Etsy reúne múltiples opciones (incluyendo modelos “umbrella leash” ajustables), a menudo de vendedores artesanales o pequeños comercios.

También aparecen en catálogos de plataformas de venta internacional como SHEIN , Temu o LightInTheBox (con denominaciones tipo "pet umbrella leash"). Otras tiendas online como Fruugo listan versiones similares.

