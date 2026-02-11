PACMA denuncia una «masacre» de perros callejeros en Marruecos y pide a la FIFA que intervenga ante el Mundial 2030

El Partido Animalista PACMA ha reactivado en España su campaña contra lo que califica de «brutales matanzas» de perros callejeros en Marruecos, país que será coanfitrión del Mundial de fútbol de 2030 junto a España y Portugal. La formación sostiene que estas prácticas se habrían intensificado tras la designación del país como sede y apunta a episodios de capturas, envenenamientos y tiroteos en distintas localidades.

Según explica PACMA en una nota de prensa, una delegación del partido viajó a Tánger para «comprobar la realidad de la situación» tras recibir durante meses vídeos «altamente sensibles» cuya localización y fecha no siempre estaban claras.

En ese viaje, relatan, representantes municipales negaron el contenido de esas imágenes y defendieron inversiones recientes en protección animal y la tramitación de una futura ley nacional. Aun así, PACMA asegura que continúan registrándose testimonios que documentan «envenenamientos y tiroteos» atribuidos a ayuntamientos, incluso a plena luz del día.

«Tarjeta roja» y presión a la FIFA

La campaña, bautizada como «FIFA: tarjeta roja a la masacre de perros en Marruecos», busca elevar la presión institucional sobre la FIFA y también sobre actores españoles vinculados a la candidatura, como el Gobierno y la Real Federación Española de Fútbol, a los que PACMA pide implicación. Entre las acciones, el partido ha impulsado el envío de cartas a la FIFA para reclamar una intervención y condicionar la sede al cumplimiento de estándares de bienestar animal, además de promover la recogida de firmas y comunicaciones dirigidas a la embajada de Marruecos en España.

La polémica se enmarca en un problema estructural: Marruecos arrastra desde hace años una elevada población de perros callejeros y un conflicto entre seguridad, salud pública y protección animal. Algunas estimaciones difundidas en medios internacionales y por colectivos animalistas hablan de varios millones de perros, aunque se trata de una cifra discutida y difícil de verificar de forma independiente.

Las autoridades marroquíes, por su parte, niegan que exista un plan de exterminio asociado al Mundial y defienden que su estrategia se centra en el modelo TNVR (captura, esterilización, vacunación y retorno).