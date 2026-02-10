«Alguien decidió que su vida no valía nada y lo lanzaron desde un coche en marcha»

Aloia Protectora de Animáis de Tui ha lanzado un llamamiento urgente para encontrar un hogar para Silver, un gatito joven que, según la denuncia difundida por la entidad, fue lanzado desde un coche en marcha hace unos días. El animal está en proceso de recuperación y podría recibir el alta médica este lunes, pero la asociación advierte de que no cuenta con instalaciones adecuadas para atender a gatitos y necesita una solución inmediata.

De acuerdo con el mensaje publicado por la protectora en redes sociales, Silver «a pesar del golpe y del miedo» se muestra dulce, sociable y muy cariñoso. «No guarda rencor; solo busca una mano que le acaricie y le haga sentir seguro», señala la entidad, que teme que, si no aparece una familia o una casa de acogida, el animal se quede sin un lugar apropiado donde completar su recuperación.

La asociación pide dos opciones: bien acogida temporal, en un espacio seguro donde pueda terminar de reponerse tras la atención veterinaria, o una adopción definitiva, en una familia dispuesta a incorporarlo para siempre.

«No dejemos que Silver pierda la fe en los humanos», insiste la protectora, que solicita ayuda “cuanto antes” y anima a las personas interesadas a ponerse en contacto con Aloia a través de sus canales habituales.

El caso vuelve a poner el foco en la presión que soportan las protectoras, especialmente cuando se trata de crías y animales con necesidades específicas, y en la importancia de la acogida como paso clave para evitar que mascotas vulnerables queden sin atención adecuada.