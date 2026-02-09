El azufre no evita que los perros orinen en los portales… y puede perjudicar su salud (y la de los viandantes)

El polvo amarillo que a veces aparece en esquinas de edificios, portales o aceras se repite en muchos barrios como un remedio”para evitar que los perros orinen. Pero es un mito. La Policía Nacional ha advertido de que el azufre no sirve para impedirlo y que, además, puede ser perjudicial.

El problema es doble: por un lado, el marcaje suele continuar, con o sin azufre, y, por otro, la sustancia queda esparcida en la vía pública durante días. En formato polvo, el azufre puede actuar como irritante: entra en contacto con las patas y el hocico de los animales, y algunos perros acaban lamiéndose tras el paseo; también puede levantarse al pasar y afectar a ojos y vías respiratorias. Fichas de seguridad del producto describen ese potencial irritante por contacto e inhalación.

¿Es legal esparcirlo?

Aunque la costumbre esté extendida, varios ayuntamientos han recordado en distintas ocasiones que depositar sustancias en la calle puede suponer una infracción por ensuciar o por generar riesgos, además de dificultar la limpieza.

Si se detecta azufre en un portal, lo recomendable es evitar que los perros se acerquen y avisar a los servicios municipales o a la Policía Local para su retirada. Y, para reducir el problema de los orines, las alternativas más efectivas pasan por el civismo (aclarado con agua tras la micción), la limpieza adecuada y medidas físicas de protección en fachadas, sin recurrir a productos potencialmente dañinos.

En caso de contacto, conviene lavar las patas con agua y consultar con un veterinario si aparecen síntomas. Para intoxicaciones, el Servicio de Información Toxicológica atiende 24 horas en el 91 562 04 20.