Se triplican las despedidas más sentidas a las mascotas: el único tanatorio de Vigo pasa de 700 animales en sus inicios a unos 2.000 al año

Siete años después de aquel primer reportaje de Faro de Vigo en el que Cremandogal rondaba las 700 incineraciones tras sus primeros 14 meses de vida, el negocio funerario para mascotas ha dado un salto notable. Hoy sitúa su actividad en torno a las 2.000 incineraciones anuales en Vigo, un volumen que multiplica por más de tres el ritmo mensual de sus comienzos.

La empresa, ubicada en Lavadores (Rúa do Gandarón), ofrece un catálogo de servicios muy similar al de un tanatorio humano: cremación individual y colectiva, sala de velación, recogida y transporte del animal fallecido desde el domicilio o la clínica veterinaria, además de urnas y otros elementos de recuerdo.

Detrás del proyecto continúa Belén Abalde, cuyo impulso inicial estuvo ligado a una vivencia personal (la pérdida de su perra Trufa) y a la detección de un hueco de mercado en la ciudad.

El cómo de la despedida también ha evolucionado con la demanda. Existe la posibilidad de asistir a la cremación: para quien lo desea, la sala de velación permite un adiós breve en un espacio íntimo. En paralelo, la entrega de cenizas se acompaña de certificado de cremación y detalles simbólicos (huella y mechón de pelo, además de condolencias).

Cremandogal es el único tanatorio y crematorio para animales en Vigo / José Lores

La expansión no es solo cosa de un establecimiento. El auge de estos servicios se debe a la creciente humanización de las mascotas y a su presencia en los hogares que ya supera al número de niños.

Dos crematorios en la provincia

En la provincia de Pontevedra existen dos tanatorios-crematorios: Cremandogal (Vigo) y PIP Galicia (O Porriño). La competencia y la consolidación del sector apuntan a un cambio cultural: cada vez son más frecuentes las despedidas que imitan ritos familiares, con música, tiempos de recogimiento y objetos conmemorativos.

En términos prácticos, la gestión de los restos de animales domésticos se encuadra en la normativa de subproductos animales no destinados a consumo humano, que regula la recogida, transporte y eliminación de materiales de origen animal, incluyendo la eliminación de animales muertos. En España, ese marco se desarrolla, entre otras normas, mediante el Real Decreto 1528/2012, que aplica el reglamento europeo de referencia para este tipo de gestión.

En cuanto a precios, la horquilla varía según el peso del animal y el tipo de servicio. Las tarifas oscilan entre algo menos de 100 euros y en torno a 400, en función de opciones elegidas para esta despedida y el tamaño de la mascota.

La radiografía actual deja un mensaje claro: lo que comenzó como un servicio pionero y de nicho se ha convertido en una prestación estable, con miles de familias que ya no conciben una despedida rápida o anónima para su animal. Cremandogal, con sus 2.000 incineraciones al año, es hoy uno de los símbolos de ese cambio en Vigo.