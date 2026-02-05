La Protectora Aloia de Tui busca nuevos «ángeles de la guarda» para sostener a más de cien animales con aportaciones de 1 euro al mes

La Protectora Aloia de Tui ha lanzado un llamamiento para sumar pequeñas ayudas mensuales que permitan reforzar la atención a los animales que mantiene a su cargo. La asociación anima a la ciudadanía a convertirse en «ángeles de la guarda» de sus «peludos» con una aportación de 1 euro al mes a través de Teaming, una fórmula de microdonaciones pensada para sostener gastos recurrentes.

En su mensaje, la protectora explica que esas aportaciones se destinan, principalmente, a comprar sacos de pienso, pagar facturas veterinarias y medicinas y mantener las instalaciones en buen estado mientras los perros y gatos esperan una adopción. La entidad subraya que, aunque se trate de una cantidad mínima, «menos de lo que cuesta un café al mes», la suma de muchos apoyos constantes puede marcar la diferencia en el día a día del refugio.

La campaña apela a la colaboración vecinal con un tono directo: «¡Únete hoy mismo y danos una pata!», acompañado de imágenes de perros y gatos para visibilizar la realidad que atienden a diario.

¿Qué es Teaming y cómo funciona?

Teaming es una plataforma de microdonaciones recurrentes que permite crear grupos de apoyo para una causa. Su idea es sencilla: cada persona aporta 1 euro al mes (una cantidad fija) y ese “goteo” mensual se va acumulando para financiar necesidades concretas de asociaciones, proyectos sociales o iniciativas solidarias.

El proceso suele ser muy simple: eliges un grupo, te das de alta y la aportación se realiza de forma periódica. Para las entidades, este sistema ayuda a contar con ingresos estables y, para quienes colaboran, facilita apoyar una causa con un esfuerzo económico muy pequeño pero sostenido.

Enlace del grupo de la protectora Aloia en Teaming: https://www.teaming.net/protectoradeanimaisaloia