Oleada de robos de ovejas, cabras y otros animales en Val Miñor y Baixo Miño

La preocupación se extiende por varias zonas del sur de Pontevedra tras nuevas denuncias vecinales por robos de ganado difundidas en redes sociales. Los testimonios apuntan a entradas nocturnas en fincas privadas y a la desaparición de ovejas y cabras en distintos concellos.

Uno de los avisos procede de Taborda (Tomiño). Un vecino asegura que el robo ocurrió “sobre las 2.00 de la madrugada” y anuncia que presentará denuncia: «Hola buenas escribo este mensaje porque está noche pasadas sobre las 2h de la madrugada me entraron a robar unas ovejas en una propiedad privada en taborda (Tomiño)… el lunes pondré la denuncia». En el mismo texto pide colaboración y lanza un ultimátum: «Si… se arrepiente tiene de plazo asta el Domingo para devolverlas. Agradezco cualquier pista».

Mensaje de uno de los afectados. / Facebook

En Donas (Gondomar), otra familia denuncia la sustracción de tres animales y recalca el impacto emocional: «Esta pasada noche robaron estas 3 ovejitas en Donas (Gondomar), forman parte de nuestra familia y nos provoca una tristeza inmensa… cualquier información se agradece».

Los comentarios vecinales también hablan de intentos de entrada en propiedades: «Yo cogí a uno intentando entrar en la propiedad privada… ese se lo va a pensar dos veces», afirma un usuario.

La alarma llega igualmente a Viladesuso (Oia), donde aseguran que los robos se repiten y afectan a varias especies: «A un chaval le robaron tres ovejas y unos gallos y esta semana, cinco cabras. Y a otro vecino un cerdo a punto de matar».