Oleada de robos de ovejas, cabras y otros animales en Val Miñor y Baixo Miño
Mensajes difundidos en redes sociales relatan entradas de madrugada en propiedades privadas y la desaparición de ganado: los afectados anuncian denuncias y piden colaboración ciudadana
La preocupación se extiende por varias zonas del sur de Pontevedra tras nuevas denuncias vecinales por robos de ganado difundidas en redes sociales. Los testimonios apuntan a entradas nocturnas en fincas privadas y a la desaparición de ovejas y cabras en distintos concellos.
Uno de los avisos procede de Taborda (Tomiño). Un vecino asegura que el robo ocurrió “sobre las 2.00 de la madrugada” y anuncia que presentará denuncia: «Hola buenas escribo este mensaje porque está noche pasadas sobre las 2h de la madrugada me entraron a robar unas ovejas en una propiedad privada en taborda (Tomiño)… el lunes pondré la denuncia». En el mismo texto pide colaboración y lanza un ultimátum: «Si… se arrepiente tiene de plazo asta el Domingo para devolverlas. Agradezco cualquier pista».
En Donas (Gondomar), otra familia denuncia la sustracción de tres animales y recalca el impacto emocional: «Esta pasada noche robaron estas 3 ovejitas en Donas (Gondomar), forman parte de nuestra familia y nos provoca una tristeza inmensa… cualquier información se agradece».
Los comentarios vecinales también hablan de intentos de entrada en propiedades: «Yo cogí a uno intentando entrar en la propiedad privada… ese se lo va a pensar dos veces», afirma un usuario.
La alarma llega igualmente a Viladesuso (Oia), donde aseguran que los robos se repiten y afectan a varias especies: «A un chaval le robaron tres ovejas y unos gallos y esta semana, cinco cabras. Y a otro vecino un cerdo a punto de matar».
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas