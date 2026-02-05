Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oleada de robos de ovejas, cabras y otros animales en Val Miñor y Baixo Miño

Mensajes difundidos en redes sociales relatan entradas de madrugada en propiedades privadas y la desaparición de ganado: los afectados anuncian denuncias y piden colaboración ciudadana

Las tres ovejas robadas en Donas (Gondomar).

Las tres ovejas robadas en Donas (Gondomar). / Facebook

Marta Clavero

Marta Clavero

La preocupación se extiende por varias zonas del sur de Pontevedra tras nuevas denuncias vecinales por robos de ganado difundidas en redes sociales. Los testimonios apuntan a entradas nocturnas en fincas privadas y a la desaparición de ovejas y cabras en distintos concellos.

Uno de los avisos procede de Taborda (Tomiño). Un vecino asegura que el robo ocurrió “sobre las 2.00 de la madrugada” y anuncia que presentará denuncia: «Hola buenas escribo este mensaje porque está noche pasadas sobre las 2h de la madrugada me entraron a robar unas ovejas en una propiedad privada en taborda (Tomiño)… el lunes pondré la denuncia». En el mismo texto pide colaboración y lanza un ultimátum: «Si… se arrepiente tiene de plazo asta el Domingo para devolverlas. Agradezco cualquier pista».

Mensaje de uno de los afectados.

Mensaje de uno de los afectados. / Facebook

En Donas (Gondomar), otra familia denuncia la sustracción de tres animales y recalca el impacto emocional: «Esta pasada noche robaron estas 3 ovejitas en Donas (Gondomar), forman parte de nuestra familia y nos provoca una tristeza inmensa… cualquier información se agradece».

Los comentarios vecinales también hablan de intentos de entrada en propiedades: «Yo cogí a uno intentando entrar en la propiedad privada… ese se lo va a pensar dos veces», afirma un usuario.

La alarma llega igualmente a Viladesuso (Oia), donde aseguran que los robos se repiten y afectan a varias especies: «A un chaval le robaron tres ovejas y unos gallos y esta semana, cinco cabras. Y a otro vecino un cerdo a punto de matar».

