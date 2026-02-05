De los animales, son los perros los que reinan en la pantalla según el Guinness World Records

Los perros son, hoy por hoy, el animal más repetido en el cine, al menos si se mira el gran catálogo de películas recogidas por IMDb. Guinness World Records cifra en 1.304 las películas en las que un perro tiene un papel lo bastante relevante como para aparecer mencionado en el resumen argumental, por delante de caballos (970) y gatos (644), con fecha de corte 11 de febrero de 2024.

Pedro y su perro Caramelo, nombre del peludo y también título de la nueva película de Netflix. / Netflix

El dato, sin embargo, no permite responder a la pregunta de si también es el animal más usado en los dibujos animados. Para eso haría falta un recuento específico de las innumerables series y largometrajes de animación. Aun así, varios análisis académicos ayudan a entender por qué los canes ocupan tanto espacio en la ficción animada, y por qué no siempre son el número uno.

Un trabajo universitario centrado en Disney señala que, de un total de 79 películas (58 de Walt Disney Animation Studios y 21 de Pixar, según ese recuento), los personajes animales antropomórficos aparecen en 27, y suma 317 personajes de ese tipo.

Pero cuando se baja al detalle de especies en ese corpus, el liderazgo no es necesariamente perruno: el estudio destaca que, en esas películas analizadas, ratones y conejos aparecen con mucha fuerza (por ejemplo, 22 ratones y 13 conejos en su selección de especies prominentes), mientras que perros y gatos se asocian con frecuencia a roles positivos (protagonistas), frente a otros animales más ligados al antagonismo en la tradición de estereotipos.

Otra investigación sobre largometrajes de Disney subraya que el motivo de los animales ayudantes/compañeros se convirtió con el tiempo en un rasgo estable del estudio: el artículo analiza 48 films de Disney estrenados entre 1937 y 2019 y apunta a una mirada predominantemente antropocéntrica (los animales al servicio de historias y valores humanos).