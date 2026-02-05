De los animales, son los perros los que reinan en la pantalla según el Guinness World Records
Los canes son, hoy por hoy, la especie más repetida en el cine, series y animación, aunque le siguen de cerca caballos, gatos, ratones y conejos
M. C.
Los perros son, hoy por hoy, el animal más repetido en el cine, al menos si se mira el gran catálogo de películas recogidas por IMDb. Guinness World Records cifra en 1.304 las películas en las que un perro tiene un papel lo bastante relevante como para aparecer mencionado en el resumen argumental, por delante de caballos (970) y gatos (644), con fecha de corte 11 de febrero de 2024.
El dato, sin embargo, no permite responder a la pregunta de si también es el animal más usado en los dibujos animados. Para eso haría falta un recuento específico de las innumerables series y largometrajes de animación. Aun así, varios análisis académicos ayudan a entender por qué los canes ocupan tanto espacio en la ficción animada, y por qué no siempre son el número uno.
Un trabajo universitario centrado en Disney señala que, de un total de 79 películas (58 de Walt Disney Animation Studios y 21 de Pixar, según ese recuento), los personajes animales antropomórficos aparecen en 27, y suma 317 personajes de ese tipo.
Pero cuando se baja al detalle de especies en ese corpus, el liderazgo no es necesariamente perruno: el estudio destaca que, en esas películas analizadas, ratones y conejos aparecen con mucha fuerza (por ejemplo, 22 ratones y 13 conejos en su selección de especies prominentes), mientras que perros y gatos se asocian con frecuencia a roles positivos (protagonistas), frente a otros animales más ligados al antagonismo en la tradición de estereotipos.
Otra investigación sobre largometrajes de Disney subraya que el motivo de los animales ayudantes/compañeros se convirtió con el tiempo en un rasgo estable del estudio: el artículo analiza 48 films de Disney estrenados entre 1937 y 2019 y apunta a una mirada predominantemente antropocéntrica (los animales al servicio de historias y valores humanos).
Los perros más famosos de la pequeña y gran pantalla
- Lassie (Lassie Come Home y muchas más): la collie más icónica del cine y la TV.
- Rin Tin Tin: pastor alemán rescatado tras la I Guerra Mundial; llegó a protagonizar 27 películas en Hollywood.
- Toto (en realidad, “Terry”) (The Wizard of Oz): cairn terrier que interpretó a Toto en 1939.
- Old Yeller (Old Yeller, Disney): el “perro vagabundo” que marcó a generaciones.
- Bluey (familia de perritas “blue heeler”).
- Caramelo (reciente película de Netflix)
- Patrulla Canina (PAW Patrol) (equipo de cachorros rescatistas).
- Coraje, el perro cobarde(en España también: “Agallas, el perro cobarde”).
- Scooby-Doo (misterios con Scooby y la pandilla).
- Clifford, el gran perro rojo.
- 2 Stupid Dogs (dos perros, humor absurdo).
- Underdog (superperro clásico).
- Hachi / Hachikō (Hachi: A Dog’s Tale): historia basada en el perro akita real.
- Beethoven (Beethoven): el San Bernardo travieso que se convirtió en saga.
- Benji (Benji): el mestizo “callejero” más querido del cine familiar.
- Marley (Marley & Me): labrador que popularizó el “perro caos” con final lacrimógeno.
- Buddy (Air Bud): el golden retriever que juega (de verdad) al baloncesto.
- Hooch (Turner & Hooch): compañero perruno de Tom Hanks en la buddy movie.
- Snoopy (especiales/animación de Peanuts).
- Droopy (cortos clásicos).
- Odie (Garfield).
- Dug (Up, suele salir en cortos y pelis).
- Pluto (el perro de Mickey)
- Goofy (perro antropomorfo)
- 101 dálmatas (Pongo, Perdita y los cachorros)
- La dama y el vagabundo (Reina y Golfo)
- Bolt (perro protagonista)
- Uggie (The Artist): jack russell que ganó el Palm Dog en Cannes (2011).
- Cujo (Cujo): el San Bernardo del terror (rabia) más famoso.
- Tod y Toby (The Fox and the Hound: Copper, etc.)
- Nana (Peter Pan)
- Dug y la “manada” de perros de Up
- Slinky (Toy Story)
- Buster (Toy Story 2)
- Scud (Toy Story)
- Dante (Coco)
- Winston (corto Feast)
- Hector the Bulldog
- Marc Anthony (el perro grandote que protege al gatito Pussyfoot)
- Charlie Dog
- Barnyard Dawg
- K-9 (en algunos cortos)
- Pocoyó: Loula/Lula, la perrita de Pocoyó.
- D’Artacán y los tres mosqueperros (serie hispano-japonesa: personajes “perrunos”).
- Los Trotamúsicos: Lupo, el perro del grupo.
- Ozzy (peli de animación): beagle protagonista.
- Robot Dreams (Pablo Berger): el protagonista es Dog
