Alerta con la oruga que pone en riesgo la vida de tu mascota: el tiempo tan revuelto parece adelantar su aparición
Veterinarios advierten que las extremas condiciones meteorológicas ha propiciado la llegada de la procesionaria a España
M. C.
En este 2026 se está observando una aparición algo más temprana en algunas zonas de la oruga procesionaria, y eso aumenta el riesgo para los perros.
De momento, según el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante (ICOVAL), se ha detectado aparición temprana de procesionaria del pino en distintos puntos de la provincia, y aunque no ocurre igual en toda España, ya que su presencia depende mucho de la zona (costa/interior, altitud) y de cómo venga el invierno, no está demás tomar las máximas precauciones para evitar que esta oruga pueda poner en riesgo la vida de nuestras mascotas.
El problema son los pelos urticantes: pueden causar inflamación de lengua y labios, hipersalivación, úlceras orales, vómitos, picor, lesiones oculares y, en casos graves, necrosis tisular o afectación respiratoria. Algunas fuentes veterinarias advierten de que el contacto en la boca puede dejar daños muy serios en la lengua si no se actúa rápido.
Qué hacer si sospechas contacto (muy práctico)
- Aléjalo de la zona y evita que se frote.
- No frotes la zona afectada.
- Aclarado suave con agua o suero (especialmente boca/ojos si procede) y veterinario cuanto antes: la rapidez cambia el pronóstico.
Prevención en paseos
- Evita pinares/cedros y zonas con bolsones (nidos blancos en las ramas) en estas semanas.
- Perro atado en áreas con pinos y revisa hocico/patas al volver.
- Si tu ayuntamiento anuncia zonas tratadas o cerradas, respétalo (suele ser justo por este riesgo).
