Pegatinas de emergencia para mascotas: el aviso en la puerta que les puede salvar la vida

Un detalle pequeño, pero con utilidad en momentos decisivos. Las pegatinas de emergencia para mascotas, también conocidas como “Pet Alert", se colocan en la puerta de entrada o en una ventana visible para avisar de que dentro de la vivienda hay animales. La información puede ser relevante en intervenciones por incendio, inundación o fuga de gas, al permitir que los equipos de emergencia tengan en cuenta la presencia de mascotas desde el primer momento.

Estos adhesivos suelen incluir el número y tipo de animales (perros, gatos u otras especies) y conviene mantenerlos actualizados para evitar confusiones. No es una garantía de rescate, ya que la seguridad humana y del operativo manda., pero sí una información que puede influir en la toma de decisiones y en la coordinación posterior, por ejemplo para avisar a un familiar, a un vecino o a servicios especializados si fuera necesario.

La pegatina en cuestión y dónde ubicarla. / FDV

¿Dónde conseguirlas? En general, pueden encontrarse en clínicas veterinarias, protectoras, campañas de sensibilización o descargarse e imprimirse desde plantillas. Lo esencial es colocarlas en un lugar visible desde el exterior, cerca del timbre o en una ventana frontal, y evitar zonas donde se despeguen con facilidad por humedad o sol directo.

Parte de un plan más amplio

Más allá del adhesivo, expertos en bienestar animal insisten en que es solo una pieza de un plan más amplio. Recomiendan preparar un “kit” básico de emergencia con transportín o correa a mano, una pequeña reserva de comida, medicación si la necesitan y una tarjeta con teléfonos de contacto. También ayuda fijar un punto de encuentro familiar y acordar quién se ocupa de cada animal si la evacuación se hace con prisas.

Dónde conseguir las pegatinas 'Pet Alert' Tiendas de accesorios para mascotas (España) : algunas tiendas las venden como accesorio de seguridad. Por ejemplo, Patitas&co ofrece pegatinas “Aquí viven perros y gatos” y similares (incluso las indica como añadible gratis en pedidos, según la ficha).

: algunas tiendas las venden como accesorio de seguridad. Por ejemplo, Patitas&co ofrece pegatinas “Aquí viven perros y gatos” y similares (incluso las indica como añadible gratis en pedidos, según la ficha). Tiendas online de complementos : hay modelos muy baratos tipo “pegatina emergencias para mascotas” en comercios como Animalujos.

: hay modelos muy baratos tipo “pegatina emergencias para mascotas” en comercios como Animalujos. Marketplaces grandes (Amazon, etc.) : suelen aparecer en packs (por ejemplo, packs de ANIMALUJOS o modelos tipo “pet safety alert”/“rescue window sticker”).

: suelen aparecer en packs (por ejemplo, packs de ANIMALUJOS o modelos tipo “pet safety alert”/“rescue window sticker”). Artesanales/personalizadas (Etsy) : si quieres que lleven nombres o un diseño más a medida.

: si quieres que lleven o un diseño más a medida. Plataformas de bajo coste (Temu / Shein y similares) : con packs de varias pegatinas.

: con packs de varias pegatinas. Y si prefieres no comprarla, otra opción es hacerla e imprimirla