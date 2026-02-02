Ligar con correa: apps para dueños de perros y parques caninos de Vigo como punto de encuentro

Los perros llevan años funcionando como rompehielos en la calle, pero ahora también empujan el ligoteo al móvil. En las tiendas de aplicaciones conviven propuestas para buscar pareja entre personas con mascota, como FetchaDate o Dig, con otras más orientadas a organizar quedadas y playdates donde, de paso, se conoce a otros dueños, como TinDog, Pawmates o DogDater.

La idea es simple: perfiles con fotos del perro, filtros por distancia y chats para acordar un paseo. En un momento en el que muchas citas empiezan online, estas apps apuestan por un criterio muy concreto de compatibilidad: que el estilo de vida perruno encaje.

Aplicación Fetchadate. / Fetchadate

Pero, ¿se liga de verdad paseando al perro en un parque? No hay datos que midan cuántas parejas nacen en un pipicán, pero sí hay evidencia de algo clave: caminar con perro aumenta las probabilidades de que te hablen y de repetir encuentros. La investigación describe que los paseos suelen seguir rutas similares y pasan por espacios dog friendly, lo que facilita verse una y otra vez, saludarse y acabar conversando.

En la práctica, el parque se convierte en un lugar de socialización de baja presión: primero el comentario sobre el perro, luego la coincidencia de horarios y, si hay química, el salto a un café. Eso sí, con un recordatorio básico: la cita no puede ir por delante del bienestar del animal, y el respeto al espacio y al consentimiento debe ser tan firme como la correa.

Lugares en Vigo para 'duetos' de humano y perro

En Vigo, para pasear con perro hay dos opciones claras: zonas caninas donde pueden ir sueltos (las oficiales) y parques/sendas para ir con correa.

> Zonas caninas oficiales (para soltar al perro)

Parque canino de Ponte Nova (Paseo del Lagares): zona de esparcimiento canino donde el Concello autoriza la libre circulación de los perros dentro del recinto.

zona de esparcimiento canino donde el Concello autoriza la libre circulación de los perros dentro del recinto. Parque canino de la Praza/Paseo Joaquín García Picher: espacio declarado como zona de esparcimiento canino por acuerdo municipal.

Dos propietarios de perros pasean sus mascotas en el parque Joaquín García Picher. // José Lores / FDV

> Parques y rutas muy habituales para pasear con correa

Parque de Castrelos: paseo amplio y zonas verdes.

paseo amplio y zonas verdes. Monte do Castro y Monte da Guía: rutas con vistas y caminos.

y rutas con vistas y caminos. Paseo del Lagares: muy usado para caminatas largas, y conecta bien con zonas de paseo.

muy usado para caminatas largas, y conecta bien con zonas de paseo. Samil: paseo marítimo, ideal para caminar, especialmente fuera de horas punta.

El Concello ha planteado nueve nuevos parques caninos (Navia, Rúa Faisán, Barreiro, Pizarro/Ribadavia, A Bouza, Atalaia, María Xosé Queizán, Avda. Castelao y O Calvario). Además, cuando no es temporada alta veraniega, las playas también son espacios en los que pasear con tu peludo, -siempre con correa-, y en periodo estival, Vigo cuenta con dos arenales oficialmente estipulados para ir con tu mascota: Foz y A Calzoa.