Una compostelana pide ayuda para encontrar a su perra perdida en Santiago: "Solo espero que pueda volver a casa"

"Me gustaría poder recuperarla, ya llevo varios días sin saber de ella". Estas son las palabras de Lourdes, la dueña de Pelusa, una pequeña perra blanca que se encuentra en paradero desconido desde este lunes, cuando se escapó por la compostelana avenida de Salamanca tras asustarse por un fuerte ruido. Ahora pide ayuda para encontrarla porque, desde entonces, no ha vuelto a tener noticias de ella.

"Tiene mucho miedo"

Lourdes adoptó a la perra hace apenas dos meses y desde el primer momento Pelusa mostró un carácter muy temeroso. "Es un animal muy miedoso. Siempre la llevo atada, precisamente por eso, porque tiene mucho miedo, se le nota", relata. De hecho, recuerda que ya se había escapado en una ocasión anterior después de asustarse, aunque entonces pudo recuperarla rápidamente gracias a la intervención de la Policía Local.

En esta ocasión, Pelusa se perdió sobre las 21.00 horas del lunes en la avenida de Salamanca. "La estaba paseando por mi calle, atada como siempre, cuando alguien cerró una persiana muy fuerte. Eso hizo mucho ruido y asustó muchísimo a la perra", explica. A Lourdes le preocupa que el animal tiene una catarata en ojo que le dificulta la visión y que la hace reaccionar con especial miedo a los ruidos fuertes.

Imagen de Pelusa, la perra perdida este lunes en Santiago / Cedida

Del susto, el animal se cruzó entre las piernas de su dueña, que cayó al suelo. “Cuando me levanté, solo tenía la correa y el arnés en la mano. Ella estaba a unos diez metros, en la puerta del portal, pero de repente empezó a correr avenida de Salamanca adelante”, cuenta. La lluvia intensa que caía en ese momento hizo que fuera aún más difícil seguirle el rastro.

Vista por la zona de Pelamios

Nada más perderla, la dueña avisó a la Policía Local. Poco después, le comunicaron que había sido vista por la avenida de Castelao. “Fui rápido para allí y la vi de lejos por la zona del Auditorio. Estaba muy asustada por los ruidos, la lluvia y estar sola”, recuerda. Al intentar acercarse en coche, Pelusa volvió a salir corriendo en dirección a la facultad de Económicas, cruzando hacia la zona de Pelamios. “Esa fue la última vez que la vi”, lamenta.

Sin noticias desde el lunes

Desde entonces, Lourdes ha contactado en varias ocasiones tanto con la Policía como con el refugio de Bando, pero nadie ha dado aviso de haber encontrado a la perra. “Es raro que nadie haya llamado. No sé si está escondida en algún sitio por el miedo, si se cayó en algún lugar o si la tiene alguien”, cuenta, visiblemente afectada. “Me da muchísima pena. Solo espero que alguien la haya visto y pueda volver a casa”.

Cualquier persona que haya visto a Pelusa o tenga información sobre su paradero puede contactar con la Policía Local de Santiago o con el refugio de Bando o escribir a web@elcorreogallego.es.