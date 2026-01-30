Botiquín para perros y gatos: qué no debe faltar en casa y en los viajes

Tener un botiquín para mascotas no es exagerado: es prevención. En perros y gatos, la mayoría de percances domésticos y de paseo se resuelven mejor si contamos con material sencillo para limpiar, proteger y estabilizar al animal mientras se contacta con el veterinario. La clave es que sea un botiquín pensado para primeros auxilios, no para tratar por cuenta propia, y que esté ordenado, revisado y adaptado al tamaño y hábitos de cada mascota.

En cualquier botiquín básico deberían estar los guantes desechables, gasas estériles, vendas (de gasa y venda cohesiva que se pega sobre sí misma), esparadrapo, tijeras de punta roma y pinzas. Para la limpieza, conviene incluir suero fisiológico (ideal para arrastrar suciedad en ojos y heridas), clorhexidina acuosa como antiséptico habitual y toallitas o compresas limpias. También es útil un termómetro digital (mejor si está reservado para uso veterinario), una manta térmica o manta ligera para evitar enfriamientos tras un susto, y una linterna para revisar espigas, almohadillas o zonas poco visibles. En salidas al monte o playa, un extractor de garrapatas y un pequeño peine para repasar el pelo completan un kit muy práctico.

Hay elementos de logística que ayudan tanto como una gasa: teléfonos del veterinario habitual, urgencias 24 horas, clínica más cercana al lugar de vacaciones, además de una copia del historial o cartilla y los datos del microchip. En paseos, una pequeña bolsa estanca con una o dos vendas y suero puede resolver el apuro de una almohadilla dañada.

Para gatos, que suelen estresarse más en traslados, se recomienda añadir una toalla para envolverlos con seguridad y, si se usa transportín con frecuencia, mantener el botiquín cerca para actuar sin prisas.

Nunca fármacos humanos

Los veterinarios insisten en que el botiquín no es para medicar a ciegas. Conviene recordar una norma simple: nunca dar fármacos humanos (analgésicos y antiinflamatorios comunes pueden resultar peligrosos) y evitar improvisar con productos irritantes. Si hay sangrado abundante, dificultad para respirar, vómitos repetidos, signos de dolor intenso, golpe de calor, ingestión de tóxicos o una herida profunda, la prioridad es contener y trasladar. En palabras de muchos profesionales, «el botiquín debe ayudarte a ganar tiempo, no a sustituir la consulta».