Peces ideales para tener como mascota: guía práctica para empezar sin frustraciones

Tener peces en casa puede ser una experiencia relajante y muy agradecida, pero la clave está en elegir especies que toleren bien los errores típicos de principiante y que se adapten al acuario disponible

Los mejores peces mascota para el acuario de un principiante, en imágenes.

Los mejores peces mascota para el acuario de un principiante, en imágenes.

Los mejores peces mascota para principiantes / Envato

Marta Clavero

Marta Clavero

No todos los peces “bonitos” son adecuados para debutar, y conviene priorizar resistencia y compatibilidad.

Para un acuario comunitario, los guppys, platies y mollys son de las mejores opciones: son sociables, coloridos y suelen ser fáciles de alimentar y mantener. Si se busca un comportamiento más de grupo, los tetras (como los neones) son muy vistosos, pero funcionan mejor cuando el acuario ya está estable y siempre en cardumen, no sueltos. Si se prefiere un pez protagonista, el betta es una elección popular por su carácter y belleza, aunque conviene mantener un macho por acuario y escoger bien los compañeros para evitar conflictos.

Pez Guppy

Pez Guppy / Envato

Ojo con los llamados peces “limpiadores”: especies como las corydoras ayudan a aprovechar restos del fondo y son pacíficas, pero no sustituyen la limpieza ni los cambios de agua. Y con el “agua fría” pasa algo parecido: el goldfish es resistente, pero requiere acuarios grandes y buena filtración; en recipientes pequeños suele sufrir.

En resumen, para empezar sin frustraciones: acuario con buen filtro, pocas especies compatibles y paciencia. Menos peces y mejor elegidos casi siempre significa un acuario más sano y bonito.

