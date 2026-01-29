Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hurones en casa: la mascota escapista que requiere más cuidados de lo que parece

Veterinarios y entidades de bienestar recuerdan que su tenencia exige microchip, revisiones, vacunación y un hogar a prueba de curiosos

El hurón, una mascota cada vez más presente en los hogares.

Marta Clavero

El hurón puede ser un animal de compañía para hogares responsables, pero no es una mascota de jaula ni de bajo mantenimiento. Los manuales veterinarios insisten en que necesita tiempo diario de actividad fuera del alojamiento, siempre supervisado y en un entorno a prueba de escapes (son expertos en colarse por huecos y morder objetos).

Además, es especialmente sensible al calor: un rango de 18 ºC a 24 ºC suele considerarse confortable, y conviene evitar estancias con sol directo o mala ventilación.

En casa, lo recomendable es contar con un espacio seguro para dormir (duermen muchas horas) y rutinas claras de descanso, higiene y juego.

En alimentación, lo clave es ofrecer dieta específica para hurón (carnívora) y mantener agua disponible: su metabolismo es elevado y tienden a comer con frecuencia.

A todo ello se suma el control veterinario y el cumplimiento de obligaciones legales: la Ley 7/2023 establece que perros, gatos y hurones deben identificarse obligatoriamente mediante microchip.

¿Han proliferado en Galicia? El termómetro del registro

El indicador más claro disponible es el Registro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac), que recoge animales identificados con chip. En los últimos datos publicados, Galicia suma 812.214 animales censados (con especial peso de A Coruña y Pontevedra), y dentro de ese total constan 635 hurones. Con estas cifras, el hurón está presente en los hogares gallegos, pero no aparece como una mascota masiva.

