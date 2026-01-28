Nariz seca, 7 años por uno y el hueso de toda la vida: diez bulos sobre perros que más circulan y cómo evitarlos
Veterinarios advierten de que la desinformación en redes y cadenas de mensajería está influyendo en decisiones cotidianas de cuidado, desde la alimentación hasta la salud preventiva
Un vídeo en redes asegura que la nariz seca es sinónimo de enfermedad; un mensaje reenviado por WhatsApp alerta de que un antiparasitario envenena a los perros; o un consejo de toda la vida recomienda dar huesos para limpiar los dientes.
En la práctica, muchos de estos mensajes mezclan medias verdades con afirmaciones rotundas y acaban instalándose como normas. El problema es que, en bienestar animal, los atajos informativos suelen salir caros.
Frente a los bulos, los profesionales insisten en una idea sencilla: la mayoría de dudas se resuelven con contexto, como la edad, la raza, el historial o el entorno de la mascota, y, cuando hay síntomas o cambios bruscos, con una consulta veterinaria. Revisamos algunos de los mitos que pueden confundir a los dueños de los perros, y como consecuencia, perjudicar su salud:
- La nariz seca significa que está enfermo: No necesariamente. La humedad varía por temperatura, ambiente, descanso o actividad. Lo relevante es el conjunto de signos: apatía, vómitos, diarrea, falta de apetito, fiebre o dolor.
- Un año humano equivale a siete caninos: Es una regla simplificada. El envejecimiento depende del tamaño, genética y estilo de vida. En razas grandes, la madurez llega antes y la etapa sénior aparece antes que en razas pequeñas.
- Si mueve la cola, está contento: Mover la cola indica activación, no siempre alegría. Puede expresar nerviosismo, vigilancia o incluso tensión. Postura corporal, orejas, mirada y rigidez del cuerpo aportan el contexto real.
- Los perros ven en blanco y negro: Perciben colores, aunque de forma distinta a los humanos. Interpretar su mundo visual como sin color es impreciso y puede llevar a errores al elegir estímulos o juegos.
- Los perros no pasan frío si tienen pelo: El pelo no es un abrigo universal. Cachorros, seniors, perros de pelo corto, animales enfermos o con poca grasa corporal pueden sufrir frío. También en Galicia: humedad y viento cuentan.
- Un hueso siempre es bueno para los dientes: Es uno de los consejos más arriesgados. Los huesos, especialmente cocidos, pueden astillarse y causar atragantamientos, perforaciones o estreñimiento severo. Para higiene dental existen alternativas seguras (masticables diseñados para ello, cepillado, pautas veterinarias).
- Un perro agresivo necesita mano dura: La coerción suele empeorar el problema. Conductas de miedo o defensa requieren manejo, prevención de riesgos y, a menudo, intervención de educadores caninos cualificados con enfoque basado en evidencia y bienestar, coordinados con el veterinario si hay dolor o patología.
- La esterilización cambia la personalidad: Puede modificar conductas relacionadas con hormonas (marcaje, celo, algunos conflictos), pero no borra el temperamento. La educación, el ambiente y el vínculo siguen siendo determinantes.
- El pan/arroz lo arregla todo si hay diarrea: Las dietas caseras de emergencia pueden ayudar en algunos casos leves, pero no son universales y pueden retrasar un diagnóstico si hay parásitos, infecciones, intolerancias o problemas más serios. Si la diarrea es persistente, con sangre, vómitos o decaimiento, es motivo de consulta.
- Si come chocolate/uva, morirá seguro: Hay alimentos peligrosos (el chocolate por la teobromina; la uva y pasas por toxicidad impredecible), pero el riesgo depende de cantidad, tamaño del perro y sensibilidad individual. Lo importante no es asustarse, sino actuar: llamar al veterinario cuanto antes y no improvisar remedios.
