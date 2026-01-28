Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneRenuncia ÁbalosRegularización MigrantesBorrasca Kristina GaliciaMercado de fichajes
instagramlinkedin

Cuando el gato no se queja: señales para detectar el dolor que esconden

Los felinos rara vez se quejan de forma evidente: el malestar suele expresarse a través de cambios discretos en la rutina, el movimiento, el aseo o el uso del arenero

Un gato duerme arropado entre mantas.

Un gato duerme arropado entre mantas. / Archivo El Periódico

Marta Clavero

Marta Clavero

Quien convive con un gato puede pensar que no pasa nada hasta que el problema se agrava. Por instinto, tienden a enmascarar el malestar, así que conviene fijarse más en lo que deja de hacer que en un síntoma aislado. Si antes subía al sofá de un salto y ahora duda, si se mueve con rigidez o evita caricias en una zona concreta, puede haber dolor.

También son pistas el aislamiento, la irritabilidad, dormir más de lo habitual o mostrarse inquieto sin motivo aparente.

Pistas en casa

El aseo es un termómetro: acicalarse menos (pelaje más descuidado) o lamerse de forma repetitiva un punto concreto puede indicar molestia. El arenero también alerta: entrar y salir sin terminar, esfuerzo, maullidos, evitar la bandeja o hacer fuera no debería normalizarse. Además, cada vez se usa más la observación de la «mueca felina»: ojos entrecerrados o tensos, orejas hacia atrás, hocico y bigotes rígidos y la cabeza más baja de lo habitual.

Un método práctico para casa consiste en observar al gato en dos momentos: primero en reposo, durante uno o dos minutos, fijándose en postura, tensión corporal y expresión; después, al moverse. Resulta muy útil grabar un vídeo corto caminando, subiendo a un sofá o usando el arenero. Ese material, además de ayudar a ordenar lo que se ve en casa, suele aportar información valiosa en consulta, donde muchos gatos aguantan todavía más por el estrés del entorno.

Noticias relacionadas y más

Cuándo no esperar

Hay señales de urgencia: dificultad para respirar, decaimiento extremo, dolor intenso, vómitos repetidos o intentos de orinar sin éxito (especialmente en machos). Y una advertencia final: nada de automedicación. Analgésicos de uso humano pueden ser peligrosos en gatos; ante sospecha de dolor, lo prudente es consultar al veterinario y, si ayuda, llevar vídeos de cómo camina, salta o usa el arenero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents