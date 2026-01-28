¿Afectan los temporales a las aves domésticas?: buscan a un loro y a un guacamayo que se perdieron en Bouzas y en San Miguel

En loros y guacamayos domésticos, durante un temporal, lo más habitual no es una desorientación de navegación (como en aves migratorias), sino miedo o estrés y, en algunos casos, episodios de pánico que pueden parecer desorientación como aletazos descontrolados o intentos de huida.

Este factor es el que aducen los dueños de las aves recientemente desaparecidas en Vigo para que no sepan volver a sus hogares.

Los propietarios de Pancho llevan una semana buscandole, desde que desapareció el pasado 21 de enero. Se trata de un guacamayo perdido en San Miguel de Oia: «Suponemos que con el temporal se habrá desorientado y no sabe cómo volver a casa», aducen en el grupo de Facebook SOS Animales perdidos en Vigo y cercanias.

Guacamayo perdido en la zona de San Miguel de Oia. / Facebook

En las últimas horas y en la misma página de desaparición de animales en la urbe olívica se ha denunciado la desaparición de un loro en el barrio de Bouzas.

Anuncio del loro perdido / Facebook

El mensaje informa de que el ave esta enfermo y que necesita medicación cada ocho horas, de ahí la desesperación de sus dueños que ofrecen «compensación» a quien lo encuentre.