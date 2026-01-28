Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Afectan los temporales a las aves domésticas?: buscan a un loro y a un guacamayo que se perdieron en Bouzas y en San Miguel

Los dueños de estos pájaros apuntan a las malas condiciones meteorológicas en el hecho de la posible desorientación de sus mascotas

El guacamayo y el loro que se perdieron en Vigo.

Marta Clavero

Marta Clavero

En loros y guacamayos domésticos, durante un temporal, lo más habitual no es una desorientación de navegación (como en aves migratorias), sino miedo o estrés y, en algunos casos, episodios de pánico que pueden parecer desorientación como aletazos descontrolados o intentos de huida.

Este factor es el que aducen los dueños de las aves recientemente desaparecidas en Vigo para que no sepan volver a sus hogares.

Los propietarios de Pancho llevan una semana buscandole, desde que desapareció el pasado 21 de enero. Se trata de un guacamayo perdido en San Miguel de Oia: «Suponemos que con el temporal se habrá desorientado y no sabe cómo volver a casa», aducen en el grupo de Facebook SOS Animales perdidos en Vigo y cercanias.

Guacamayo perdido en la zona de San Miguel de Oia.

En las últimas horas y en la misma página de desaparición de animales en la urbe olívica se ha denunciado la desaparición de un loro en el barrio de Bouzas.

Anuncio del loro perdido

El mensaje informa de que el ave esta enfermo y que necesita medicación cada ocho horas, de ahí la desesperación de sus dueños que ofrecen «compensación» a quien lo encuentre.

