¿Por qué los gatos amasan la manta como si fueran panaderos?: la causa de este gesto es lo más tierno que verás hoy

Es una de las escenas más tiernas y reconocibles para quienes conviven con gatos: el gato se acomoda sobre una manta, un cojín o incluso sobre su humano favorito y comienza a presionar rítmicamente con sus patas delanteras. Este comportamiento o gesto por el que parece estar amasando como si bajo sus patas estuviera elaborando pan tiene varias explicaciones respaldadas por la etología.

Los felinos comienzan a amasar cuando son cachorros, mientras maman de su madre. Ese movimiento estimula la salida de leche y les genera una sensación de seguridad y bienestar, emociones que muchos conservan en la edad adulta.

Cuando un gato amasa una manta suele indicar que se siente relajado, seguro y a gusto en su entorno. Por eso es habitual que lo haga antes de dormirse o en momentos de especial tranquilidad.

Las almohadillas de sus patas contienen glándulas que liberan feromonas. Al amasar, el gato también marca el objeto como propio, reforzando su vínculo con ese espacio.

Aunque a veces pueda resultar molesto, sobre todo si incluye uñas, los expertos coinciden en que amasar es un comportamiento natural y positivo, que refleja el buen estado emocional del animal, es decir, si tu gato amasa la manta, te está diciendo que se siente como en casa.