Con este frío, la Policía Nacional pide golpear el coche antes de arrancar
Se trata de una recomendación y una sencilla acción que puede salvar vidas felinas
Con la llegada de las bajas temperaturas y el frío invernal, muchos gatos, especialmente los que viven en la calle o en colonias urbanas, buscan lugares cálidos donde refugiarse. Uno de los sitios más frecuentes son los vehículos estacionados en la calle: el calor residual del motor y los huecos cerca de las ruedas atraen a los felinos en busca de abrigo.
Por esta razón, la Policía Nacional ha vuelto a recordar en sus redes sociales un consejo preventivo dirigido a los conductores: antes de arrancar el coche, vale la pena dar unos golpecitos en el capó o hacer un poco de ruido para alertar a cualquier gato que pueda estar escondido en el motor o bajo el vehículo.
«En días de frío, los gatos se refugian en los coches. Antes de arrancar, da unos golpes al capó y evita accidentes», era el mensaje compartido por la cuenta oficial de la Policía Nacional.
¿Por qué es importante este gesto?
Si un gato se queda dormido o escondido en el motor y el coche arranca, puede sufrir quemaduras, lesiones graves o incluso morir atrapado entre las piezas mecánicas. Además, un animal dentro del motor puede provocar averías serias, como roturas en correas o daños en componentes delicados, y arrancar con un gato dentro puede afectar al funcionamiento del coche y suponer un peligro para el conductor y otros usuarios de la vía.
No es la primera vez que se difunde este tipo de recomendación: tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han usado sus perfiles oficiales para lanzar recordatorios similares durante las olas de frío en años anteriores.
Además, 112 y otros servicios de emergencias han alertado también sobre este fenómeno, destacando que estos comportamientos no solo ocurren con gatos: pequeños perros y otros animales pueden verse afectados por buscar refugio en zonas cálidas de los coches.
Consejos para conductores
- Antes de entrar al coche, golpea suavemente el capó o haz ruido cerrando una puerta con un golpe firme.
- Mira bajo el coche y alrededor de las ruedas si estacionas regularmente en la calle.
- Si ves un animal atrapado, no arranques el coche y contacta con servicios de emergencias o una protectora.
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza