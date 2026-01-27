Con este frío, la Policía Nacional pide golpear el coche antes de arrancar

Con la llegada de las bajas temperaturas y el frío invernal, muchos gatos, especialmente los que viven en la calle o en colonias urbanas, buscan lugares cálidos donde refugiarse. Uno de los sitios más frecuentes son los vehículos estacionados en la calle: el calor residual del motor y los huecos cerca de las ruedas atraen a los felinos en busca de abrigo.

Por esta razón, la Policía Nacional ha vuelto a recordar en sus redes sociales un consejo preventivo dirigido a los conductores: antes de arrancar el coche, vale la pena dar unos golpecitos en el capó o hacer un poco de ruido para alertar a cualquier gato que pueda estar escondido en el motor o bajo el vehículo.

«En días de frío, los gatos se refugian en los coches. Antes de arrancar, da unos golpes al capó y evita accidentes», era el mensaje compartido por la cuenta oficial de la Policía Nacional.

¿Por qué es importante este gesto?

Si un gato se queda dormido o escondido en el motor y el coche arranca, puede sufrir quemaduras, lesiones graves o incluso morir atrapado entre las piezas mecánicas. Además, un animal dentro del motor puede provocar averías serias, como roturas en correas o daños en componentes delicados, y arrancar con un gato dentro puede afectar al funcionamiento del coche y suponer un peligro para el conductor y otros usuarios de la vía.

No es la primera vez que se difunde este tipo de recomendación: tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han usado sus perfiles oficiales para lanzar recordatorios similares durante las olas de frío en años anteriores.

Un gato puede esconderse en zonas ocultas del coche. / Policía Nacional

Además, 112 y otros servicios de emergencias han alertado también sobre este fenómeno, destacando que estos comportamientos no solo ocurren con gatos: pequeños perros y otros animales pueden verse afectados por buscar refugio en zonas cálidas de los coches.

Consejos para conductores Antes de entrar al coche, golpea suavemente el capó o haz ruido cerrando una puerta con un golpe firme.

o haz ruido cerrando una puerta con un golpe firme. Mira bajo el coche y alrededor de las ruedas si estacionas regularmente en la calle.

si estacionas regularmente en la calle. Si ves un animal atrapado, no arranques el coche y contacta con servicios de emergencias o una protectora.