Aparecen cuatro crías de foca «muy mermadas de fuerza y con grandes hipotermias» en el litoral asturiano
El Centro de Recuperación de Animales Marinos, con sede en el Acuario de Gijón, atenderá a uno de los ejemplares que llegó con problemas respiratorios a una playa
Ana M. Serrano
Al menos cuatro crías de foca gris, de menos de tres meses de edad, se encuentran actualmente en el litoral con problemas de salud, una circunstancia que, según guarda una estrecha relación con las duras condiciones del mar Cantábrico.
Así lo ha explicado Luis Laria, responsable de la Coordinadora para el Estudio de las Especies Marinas (Cepesma), con sede en Valdés, quien detalla que estos jóvenes ejemplares de Halichoerus grypus (no se informa del lugar para evitar curiosos que puedan molestarlas) llegan a las playas "muy mermados de fuerza y con grandes hipotermias" tras realizar un largo y exigente viaje desde las islas Británicas.
Un desplazamiento que, unido al temporal y a las bajas temperaturas del agua, pone al límite la capacidad de supervivencia de animales tan jóvenes.
El últmo de estos casos se ha registrado en la playa de Cadavedo, donde el equipo de la coordinadora valdesana recogió recientemente una de estas crías para su atención especializada. "Las condiciones del Cantábrico ahora mismo son muy duras y eso se nota especialmente en animales tan pequeños", insiste Laria.
Desde este lunes, el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), ubicado en el Bioparc Acuario de Gijón, cuenta esta nueva "inquilina". Varada y "muy debilitada", como afirmó Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Acuario, llegó el animal a sus instalaciones pasadas la una de la tarde. Un ejemplar, además, muy especial, pues es la primera foca que tratará el centro desde su puesta en marcha en 2023. "Esta parte de conservación y de ayudar al medio marino es fundamental", destacó Alejandro Beneit, director del Bioparc Acuario.
A falta de una exploración más exhaustiva –con, entre otras cosas, una analítica sanguínea–, el primer diagnóstico arrojó varias señales sobre el estado de la foca, que pesa unos 17 kilogramos. Padece infecciones respiratorias. "Habrá que tratarla con antibióticos, hidratarla.... Intentaremos que empiece a comer por sí misma y vaya cogiendo fuerzas", explicó Susana Acle minutos después de que el mamífero fuese depositado en una cuba. "Les damos cobertura el tiempo que necesiten, pero la idea del centro es recuperar a los animales lo antes posible para volver a introducirlos en el mar", desarrolló Acle.
Importante: no tocarlas
Desde el colectivo conservacionista subrayan la importancia de la colaboración ciudadana ante este tipo de hallazgos. Luis Laria recuerda que, si alguna persona se encuentra con una foca en la playa, no debe intentar tocarla ni devolverla al mar, y debe avisar de inmediato al 112.
Además, la Cepesma agradece recibir información directa a través del teléfono 660 660 400, lo que permite "activar con rapidez los protocolos de rescate y atención veterinaria".
