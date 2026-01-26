Una protectora alerta del aumento de perros perdidos por el temporal y pide extremar precauciones en toda Galicia

El temporal que está azotando Galicia en los últimos días está teniendo un efecto colateral: el número de perros perdidos se ha disparado, según advierte Aloia Protectora de Animais de Tui, que ha difundido una serie de recomendaciones para evitar fugas y facilitar la localización de los animales en caso de extravío.

La entidad recuerda que las rachas de viento, los truenos y los ruidos fuertes pueden asustar incluso al perro más tranquilo, empujándolo a escapar por miedo. Por ello, insiste en la prevención en casa y en los paseos: revisar cierres y portales, evitar que el animal vaya suelto y garantizar la identificación.

Entre los consejos dirigidos a los dueños, la protectora destaca tres medidas básicas: asegurar la vivienda (especialmente fincas y accesos que el viento pueda abrir), no soltar al perro bajo ningún concepto y utilizar arneses seguros y correas resistentes, además de comprobar que el animal lleva placa con teléfono junto al microchip obligatorio.

La publicación incluye también pautas para quienes encuentren un perro perdido durante el temporal. La primera recomendación es no perseguirlo si está muy asustado, para evitar que huya hacia una carretera. En ese caso, la protectora enfatiza un paso previo a cualquier difusión: «Llama primero a la Policía Local (092) o al Seprona (062)», al ser los cuerpos que disponen de lector de microchip y pueden gestionar la recogida oficial y el contacto con los propietarios.

Si el animal se deja acercar, aconsejan ponerlo a salvo y resguardarlo del frío y la lluvia mientras llega la patrulla. Después, recomiendan sacar una foto y compartirla en redes y grupos locales, pero siempre tras dar el aviso oficial.

La protectora cierra su llamamiento apelando a la colaboración ciudadana para que ningún animal pase la noche a la intemperie: «Tú puedes ser su única ayuda, no pases de largo».