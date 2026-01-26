¿Perro o gato?: qué mascota elegir cuando se trata de rascarse el bolsillo

Tener un animal en casa es, cada vez más, una decisión económica además de emocional. La diferencia no está solo en lo que come, sino en todo lo que rodea a la convivencia: revisiones veterinarias, antiparasitarios, higiene, accesorios, identificación y, en el caso del perro, la necesidad de tener bien cubierta la responsabilidad civil. Por eso la pregunta real no es si una mascota cuesta dinero, sino cuánto se parece ese gasto a una factura fija dentro del presupuesto familiar.

La primera gran variable es el tamaño. En los perros, pasar de pequeño a mediano o grande cambia el coste de forma visible, sobre todo por la alimentación y, con frecuencia, por ciertos cuidados. En los gatos esa variación existe, pero suele ser menos acusada. Aun así, en ambas especies hay un factor que puede cambiarlo todo: la salud.

El primer año, el más caro

El primer año suele concentrar el desembolso más intenso porque reúne la puesta a punto sanitaria y la compra de lo imprescindible para empezar. Entre vacunas, desparasitaciones, esterilización y la adquisición de básicos de casa, muchas familias notan un pico de gasto que luego se estabiliza. La adopción acostumbra a suavizar esa curva inicial porque en muchos casos incluye parte del protocolo veterinario, pero incluso así no es raro que el arranque se haga notar en la cuenta mensual.

A partir de ese momento, el coste se convierte en una suma de importes periódicos. El impacto psicológico es menor porque no llega en un solo pago, pero al cerrar el año aparece la cifra completa, y suele ser ahí cuando se entiende por qué convivir con una mascota es un compromiso a largo plazo.

Comida y veterinario

La partida que más pesa, casi siempre, es la comida. En el perro, el gasto tiende a crecer con el tamaño: un animal grande consume más cantidad y con mayor frecuencia, y eso empuja el presupuesto sin necesidad de elegir productos de lujo. En el gato, la alimentación suele ser más contenida, aunque hay un matiz importante: si se opta por dieta húmeda de forma habitual, la suma mensual sube de manera notable.

El veterinario es la otra gran línea del presupuesto y, además, la más imprevisible. La prevención se puede planificar con cierta lógica, pero lo que realmente descoloca a muchas casas son las urgencias y los tratamientos que obligan a pruebas, medicación o ingresos. Ahí se rompe cualquier estimación y un año normal puede transformarse en un año caro. Por eso muchos profesionales insisten en que la mejor estrategia no es recortar en lo básico, sino sostener una prevención sólida y contar con un pequeño colchón para imprevistos.

Los gastos invisibles: arena, peluquería y servicios

En el día a día, las diferencias entre especies aparecen en detalles que parecen menores, pero que suman. El gato tiene un gasto recurrente muy concreto, la arena, que puede pesar más de lo esperado al cabo de los meses, especialmente si se escogen formatos de gama alta o si hay más de un felino en casa. En el perro, el goteo se va por otros caminos: premios, juguetes, reposición de material de paseo y, según el tipo de pelo, peluquería con cierta regularidad.

Y luego está la capa que no es obligatoria, pero se ha vuelto habitual en muchas familias. Cuando hay jornadas largas o viajes frecuentes, entran en juego la guardería, las residencias en vacaciones y, en algunos casos, el paseador. En determinados hogares, este apartado puede pesar tanto como la comida, y es una de las razones por las que el perro suele resultar más costoso en la práctica.

Con todo, si se mira un escenario medio, sin enfermedades crónicas y sin demasiados extras, la conclusión es clara: el gato suele ser más barato. La diferencia se explica por un consumo alimentario menor y por una logística doméstica, por lo general, más sencilla. El perro, sobre todo si es mediano o grande, tiende a elevar el gasto anual por pura escala. Sin embargo, conviene recordar la regla que más se repite en clínica: la salud manda. Un gato con dieta terapéutica o un perro con alergias severas pueden acercar cifras y diluir la comparación.

Al final, la manera más realista de hacer números consiste en asumir que hay gastos fijos inevitables y que puede haber episodios puntuales que cambien el guion. Con esa idea, la decisión se vuelve más sensata, porque se entiende que una mascota no es un gasto de un día, sino un compromiso que impacta mes a mes y que, bien gestionado, puede ser estable. En esa gestión caben la prevención, una elección de consumo coherente y, sobre todo, la claridad de que el bienestar del animal requiere presupuesto, igual que requiere tiempo y cuidados.

Gastos de un perro y de un gato Perro (entrada) Adopción protectora: 100–200 €

Compra: 500–>2.000 € Perro (veterinario y identificación) Vacunas iniciales cachorro: 120–200 €

Desparasitaciones cachorro: 30–50 €

Esterilización/castración: 150–300 €

Microchip: 35–55 € Gato (entrada y básicos) Adopción protectora: 50–150 €

Microchip (si va aparte): 30–50 €

Castración: 70–300 € Alimentación Perro pequeño (5–10 kg): 7–70 €/mes

Perro mediano (15–25 kg): 14–135 €/mes

Perro grande (30–40 kg): 21–200 €/mes

Comida húmeda gato: desde 0,39 € por envase de 100 g Gato (veterinario preventivo) Vacunas: 20–50 € por dosis

por dosis Desparasitación interna: 5–15 €

Desparasitación externa: 20–50 € Higiene Peluquería canina (baño): 25–40 € por sesión Juguetes Compra inicial: 20–80 € (perro) | 15–60 € (gato)

(perro) | (gato) Reposición (roturas, mordedores, rascadores pequeños): 3–15 €/mes Menaje de hogar (básicos) Compra inicial: 60–250 € (perro: correa/arnés, cama, comederos, transportín o barrera, bolsas/portabolsas, etc.)

(perro: correa/arnés, cama, comederos, transportín o barrera, bolsas/portabolsas, etc.) Compra inicial: 50–200 € (gato: arenero + pala, comederos, transportín, rascador básico, etc.)

(gato: arenero + pala, comederos, transportín, rascador básico, etc.) Recambios/consumibles (platos, bolsas, cepillos, pequeñas reposiciones): 2–10 €/mes Vestuario (sobre todo perro) Compra inicial: 0–80 € (abrigo, impermeable, botines si aplica)

(abrigo, impermeable, botines si aplica) Reposición: 0–5 €/mes (muchos hogares: 0 €) Costes orientativos de mantenimiento Perro (anual): 750–900 € (pequeño), 1.000–1.200 € (mediano), 1.300–1.600 € (grande)

(pequeño), (mediano), (grande) Gato (mensual): 50–100 € → (anual) 600–1.200 €