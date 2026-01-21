La pseudorrabia que transmiten los jabalíes y que puede matar a un perro en horas
El virus de la enfermedad de Aujeszky se contrae por mordeduras o por comer carne y vísceras crudas; el Ministerio recuerda que la clave es evitar el contacto y no dar restos sin cocinar
La enfermedad de Aujeszky, también conocida como pseudorrabia, vuelve cada temporada al radar de cazadores y veterinarios por un motivo claro: en los perros suele ser fulminante. El Ministerio de Agricultura (MAPA) la define como una infección causada por un herpesvirus que tiene en el cerdo y el jabalí su principal reservorio, y advierte de que en canes el cuadro es grave y, habitualmente, fatal.
En el caso de los perros, la vía más habitual está ligada a las batidas y monterías: contacto directo con jabalíes infectados y, especialmente, mordeduras durante la caza y/o consumo de carne cruda y vísceras. El propio protocolo del MAPA lo señala como un riesgo típico en perros de rehala. No es un matiz menor: en el jabalí la infección puede cursar sin síntomas, de modo que el animal puede parecer sano y, aun así, ser fuente de contagio.
Incubación corta y un final rápido
El MAPA sitúa el periodo de incubación en perros entre 2 y 6 días. A partir de ahí, el cuadro puede incluir vómitos, diarrea, dificultad respiratoria, nerviosismo, alteraciones neurológicas y un signo muy característico: un prurito repentino e intensísimo (picor) que desencadena rascado compulsivo y autolesiones. La frase del protocolo es concluyente: «la muerte suele ocurrir en menos de 24 horas» desde que aparecen los primeros síntomas.
¿Se contagia entre perros?
En general, los perros actúan como huéspedes incidentales: enferman, pero no suelen ser contagiosos para otros animales en la mayoría de escenarios, aunque se han descrito brotes en otros carnívoros de granja alimentados con tejidos contaminados.
Los signos pueden parecerse a otras enfermedades. El MAPA recalca que, ante una sospecha compatible, se debe avisar de inmediato a las autoridades/veterinarios oficiales porque inicialmente se gestionan como sospecha de rabia hasta descartarla y, después, confirmar Aujeszky por laboratorio.
Claves de prevención: lo que sí reduce el riesgo
- Evitar que los perros muerdan o trabajen sobre jabalíes heridos o muertos y, sobre todo, impedir que coman de las piezas abatidas.
- No dar restos (carne u órganos) durante el despiece.
- Si se destinan restos a alimentación canina, solo con tratamiento térmico: el MAPA indica cocinar/guisar al menos a 70 ºC durante 30–60 minutos para inactivar el virus.
- Recordatorio importante: no hay vacunas para especies distintas del cerdo, y el uso de vacunas porcinas atenuadas no es una vía para proteger perros.
