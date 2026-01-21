De animal de granja a mascota de moda: el bum de la cabra enana
Vídeos de cabras enanas paseando con arnés, jugando como perros o incluso apareciendo en espacios urbanos han disparado el interés por estos animales como “mascota alternativa: nos preguntamos, ¿qué implica realmente convivir con esta especie?
La cabra enana, habitualmente asociada a razas pequeñas como la nigeriana o africana, se ha convertido en una de las mascotas más comentadas en redes, con clips que acumulan visualizaciones y comentarios entre la ternura y la incredulidad.
Algunos medios ya hablan de un bum de esta tendencia y sitúan su precio en torno a los 100 euros, aunque con fuerte variación según criadores, procedencia y sexo.
«Vendo crias de cabra enana, machos y hembras. Las hembras, 90€ y los machos, a 70€. La pareja, a 150€. Tienen dos meses». Este es un anuncio localizado en Poio (Pontevedra) de venta de este ejemplar.
Su viralidad no es nueva, pero sí recurrente: desde historias de cabras enanas que se comportan como un perro en paseos urbanos, hasta vídeos recientes que han reabierto el debate por la presencia de estos animales en centros comerciales, convertidos en contenido para redes.
Expertos y divulgadores recuerdan que una cabra por pequeña que sea no es un animal doméstico equivalente a un perro o un gato. Son inquietas, trepadoras, mordisquean y necesitan manejo, espacio y rutinas de enriquecimiento: la convivencia en interior puede acabar mal si se idealiza.
Lo que no sale en TikTok
En España, los caprinos están sujetos a normativa ganadera: existe un Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) que estructura el control de explotaciones y censos. Además, la Administración regula la identificación, registro y trazabilidad de especies como ovino y caprino mediante disposiciones específicas.
Y para movimientos dentro del territorio nacional se contemplan documentos de movimiento vinculados al sistema de trazabilidad.
A esto se suma el marco general de la Ley 7/2023 de bienestar animal, que refuerza el enfoque de convivencia responsable y prevé desarrollos como el listado positivo de especies aptas como animales de compañía.
CLAVES
Antes de adoptar una cabra enana, conviene tener claro:
- Espacio y manejo: no es una mascota de piso; requiere entorno adecuado y seguridad (saltan y trepan).
- Normativa y registros: al ser caprino, entra en circuitos de registro/identificación/trazabilidad (REGA y normativa asociada).
- Movimientos: traslados y movimientos pueden exigir documentación específica.
- Ordenanzas locales: algunos ayuntamientos regulan número y tipo de animales por vivienda; conviene comprobar normativa municipal y comunidad de propietarios (si aplica).
