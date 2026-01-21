21 de enero, Día Mundial del Perro de Trabajo: la campaña que pide una ley para su vida en activo… y su jubilación

Este 21 de enero se conmemora el Día Mundial del Perro de Trabajo, una fecha nacida para reconocer el papel de los perros que prestan servicio en unidades policiales, rescate o emergencias y también en el ámbito asistencial, pero, sobre todo, para colocar sobre la mesa una reclamación concreta: que su protección no dependa del destino, del presupuesto o de la buena voluntad, sino de un marco estable.

La jornada se ha ido consolidando al calor de campañas como #DileAlMundoLoQueValgo, promovida por Héroes de 4 Patas junto a Dejemos Huella de Elanco, que fijó el 21 de enero por coincidir con el aniversario de creación de la asociación.

El objetivo declarado por quienes lo impulsan es doble: homenajear a los perros y a sus guías y, al mismo tiempo, presionar para que exista una regulación específica que cubra toda su vida laboral y el periodo posterior. La propia asociación resume el sentido de la jornada como un altavoz para que exista «una ley que regule la vida laboral y su posterior jubilación».

Hunter (pastor belga malinois), el robot Sira y Beckett (pastor alemán) / Marta G. Brea

Qué reivindican para los perros de trabajo

> Una ley que garantice condiciones mínimas y retiro digno

La principal demanda es un marco que obligue a asegurar cuidados, seguimiento veterinario y un plan de retirada, especialmente para los animales que, por edad o salud, ya no pueden trabajar o no pueden quedarse con su guía.

> Acceso y reconocimiento cuando el perro es una unidad con su usuario

En el ámbito asistencial, España dio un paso relevante en 2025 con un real decreto que garantiza el acceso de los perros de asistencia a espacios públicos y privados de uso público en todo el país y reconoce la unidad persona-perro; además, fija que puedan retirarse a los 10 años sin perder esos derechos de acceso.

Los promotores del Día del Perro de Trabajo piden que ese enfoque de derechos y bienestar sea coherente con otros perros que también prestan servicio público.

> Adiestramiento ético: primar métodos en positivo y evitar técnicas aversivas

Otra reivindicación central es que el entrenamiento se base en métodos de refuerzo positivo. La American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) sostiene que deben usarse solo métodos basados en recompensas y rechaza el uso de técnicas aversivas.

En la misma línea, un posicionamiento conjunto de Assistance Dogs International y la International Guide Dog Federation defiende el bienestar como condición para el rendimiento y aboga por el refuerzo positivo dentro de un marco ético.

> Bienestar durante el servicio: cuidados, descanso y entornos adecuados

Aunque el foco público suele ponerse en la intervención -detecciones, rastreos, rescates-, las organizaciones especializadas subrayan la importancia del bienestar a lo largo de toda la vida del animal: salud física, equilibrio emocional, descanso y manejo responsable.