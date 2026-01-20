Ponteareas acoge un carnaval solidario a ritmo de bachata para ayudar a los gatos de Gatitude

La Asociación Cultural de Angoares (Ponteareas) acogerá el viernes 13 de febrero, a partir de las 20.00 horas, una cita solidaria con sabor a carnaval bajo el lema “Bigotes y Corazón”, una iniciativa que destinará todo lo recaudado a los gatitos de Gatitude, que necesitan cuidados y hogares.

La propuesta combina clase de bachata, baile libre y picoteo, con el objetivo de reunir a vecinos y vecinas en una noche festiva con fin benéfico. La organización anima además a participar con disfraz: quienes acudan vestidos de gatito recibirán un regalo sorpresa.

Cartel de la iniciativa. / Gatitude

El evento cuenta con aforo limitado, por lo que se recomienda reservar plaza con antelación a través de WhatsApp (616 862 169).

Con música, baile y ambiente de Carnaval, la cita busca sumar apoyos para una causa animalista en clave cercana: disfrutar y ayudar, porque, como recuerdan desde la convocatoria, «el amor también ronronea»