Ponteareas acoge un carnaval solidario a ritmo de bachata para ayudar a los gatos de Gatitude
Será en la víspera de San Valentín, porque, como reza la convocatoria, «el amor también ronronea»
M. C.
La Asociación Cultural de Angoares (Ponteareas) acogerá el viernes 13 de febrero, a partir de las 20.00 horas, una cita solidaria con sabor a carnaval bajo el lema “Bigotes y Corazón”, una iniciativa que destinará todo lo recaudado a los gatitos de Gatitude, que necesitan cuidados y hogares.
La propuesta combina clase de bachata, baile libre y picoteo, con el objetivo de reunir a vecinos y vecinas en una noche festiva con fin benéfico. La organización anima además a participar con disfraz: quienes acudan vestidos de gatito recibirán un regalo sorpresa.
El evento cuenta con aforo limitado, por lo que se recomienda reservar plaza con antelación a través de WhatsApp (616 862 169).
Con música, baile y ambiente de Carnaval, la cita busca sumar apoyos para una causa animalista en clave cercana: disfrutar y ayudar, porque, como recuerdan desde la convocatoria, «el amor también ronronea»