¿Cuánto tarda un perro en olvidarte?: la ciencia apunta a recuerdos que pueden durar años

La pregunta se repite cada verano, en mudanzas, divorcios o viajes largos: ¿cuánto tarda un perro en olvidarte? La respuesta corta es incómoda para quien busca una cifra, pero tranquilizadora para quien teme borrarse de la vida de su animal: no hay un plazo fijo. En perros, el reconocimiento de una persona depende menos de la cuenta de días y más de la fuerza del vínculo y de las claves sensoriales que permitan reactivar esa memoria.

La investigación en cognición canina lleva años apuntando en esa dirección. Un estudio con resonancia magnética funcional observó que ciertos olores humanos familiares activan áreas cerebrales asociadas a expectativas positivas, incluso cuando la persona no está presente, lo que subraya el papel del olor como llave del recuerdo. A esa huella se suma lo emocional: en pruebas de separación y reencuentro, se han documentado conductas de apego y variaciones fisiológicas vinculadas al estrés que distinguen claramente al dueño de un desconocido.

Investigaciones

La memoria canina, además, no se limita a asociar persona = comida o persona = paseo. Un trabajo publicado en Current Biology mostró que los perros pueden exhibir «memoria episódica-like»: recuerdan acciones que han visto aunque no esperasen ser examinados después. Y en 2024, otro estudio en Biology Letters comprobó que algunos perros, los llamados gifted word learners, retienen durante al menos dos años la asociación entre palabras y objetos (nombres de juguetes), un indicio de memoria a largo plazo más sólida de lo que suele asumirse.

Entonces, ¿por qué a veces parece que sí te han olvidado? Los especialistas suelen señalar tres motivos prácticos: ausencia de señales: si no hay olor, voz, gestos o contextos compartidos, el reconocimiento puede tardar en encender; cambios vitales: nuevas rutinas y nuevos cuidadores compiten por atención y hábitos; y factores del propio perro: edad, estrés, salud, aprendizaje previo. Incluso cuando el recuerdo está, la expresión conductual puede variar: un perro puede mostrarse prudente al principio y, tras unos minutos de olfateo y contacto, pasar al repertorio de celebración.

Más que olvidar, muchos perros reconocen. Y la evidencia disponible sugiere que ese reconocimiento puede sostenerse meses o años, especialmente cuando el vínculo fue estable y hubo convivencia. Para quienes afrontan una separación larga, los etólogos recomiendan mantener pistas consistentes como una prenda con olor, videollamadas con la voz habitual, o reencuentros progresivos no como garantía mágica, sino como forma de facilitar que el perro conecte memoria, emoción y seguridad.

En definitiva, si el miedo es convertirse en un extraño, la ciencia invita a reformular la pregunta: no es tanto cuánto tarda en olvidarme, sino qué necesita para reconocerme. Y ahí, el calendario suele importar menos que un buen olor, una voz familiar y una historia compartida.