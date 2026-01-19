Una mascota singular, 'tomando un café' en una terraza de Rosalía de Castro

No es la mascota más habitual que te puedes encontrar si paseas por una calle del casco urbano de Vigo. Ver perros o gatos no es llamativo, pero si el animal que uno se cruza en el centro de la ciudad olívica es un pato, que además es de notables dimensiones y con un atractivo plumaje amarillo, el episodio concentra irremediablemente la atención de quien lo ve.

Así pasó en una cafetería de la calle Rosalía de Castro. Sentada en su terraza, una mujer tomando un café. A su lado, el ave sin correa esperando a que su dueña terminase su consumición para seguir con su paseo.

«Nos contó que tiene al pato en un piso, que se llama Pipi y que lo había sacado a pasear, que era su mascota», comenta a Faro uno de los camareros del establecimiento. A la pregunta de si se había tomado algo, la respuesta fue negativa, aunque, en broma, comentó que «se podía haber tomado un cafecito».

La presencia del palmípedo llamó la atención de clientes y viandantes que se paraban para observar al singular animal cuyo habitat no es precisamente el asfalto de la ciudad, aunque teniendo cerca la rotonda led, quizá aprovechó el estanque de la glorieta para darse un baño. No sería la primera vez que algún pato chapotea en la estructura con pantalla redonda situada justo al lado de esa cafetería.