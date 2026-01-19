Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las diez enfermedades que pueden pasar de animales a personas (y cómo reducir el riesgo)

Extremar la higiene en extremidades (lavado de manos), y en sus jaulas y areneros, y mantener al día las vacunas y el control de parásitos en las mascotas serán vitales para la prevención

Perro vacunándose contra la rabia.

Perro vacunándose contra la rabia. / Colegio de Veterinarios

Marta Clavero

Marta Clavero

Perros, gatos, aves y hasta reptiles conviven cada vez más con las familias. Esa cercanía implica un recordatorio sanitario: algunas infecciones pueden transmitirse de los animales a los humanos (zoonosis), aunque la mascota no muestre síntomas.

Repasamos las diez patologías más relevantes en el hogar:

> Rabia (mordeduras y arañazos)

Es una de las zoonosis más temidas: cuando aparecen síntomas, es prácticamente mortal. A escala mundial, los perros explican la mayoría de casos humanos y la prevención se basa en vacunación animal y actuación rápida tras una exposición.

En España, la península y las islas se consideran libres de rabia terrestre desde 1978, aunque se han descrito episodios esporádicos en Ceuta y Melilla y casos importados, por lo que las autoridades mantienen planes de vigilancia y contingencia.

> Leptospirosis (orina, agua y barro contaminados)

Bacteria que puede afectar a personas y animales. Se transmite a través de orina de animales infectados, que puede contaminar agua o suelos durante semanas o meses.

> Toxoplasmosis (gatos y manejo de areneros)

Infección por un parásito asociado a los gatos, que eliminan formas resistentes por las heces y pueden contaminar el entorno. Las personas se infectan sobre todo al ingerir el parásito (p. ej., por contaminación ambiental o alimentos).

Aun así, entidades veterinarias subrayan que el riesgo directo por convivir con un gato suele ser muy bajo si se aplican medidas de higiene con el arenero, y que muchas infecciones humanas se adquieren por otras vías, como por ejemplo, alimentos.

Especial atención en embarazo e inmunodepresión.

> Enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae)

Puede transmitirse por arañazos (especialmente de gatitos), a menudo relacionada con pulgas.

> Salmonelosis (reptiles y anfibios, tortugas, geckos)

Reptiles y anfibios pueden portar Salmonella en su tracto digestivo incluso estando sanos; el contagio se da por contacto con el animal, su terrario o el agua del hábitat.

El CDC ha documentado brotes asociados a pequeñas tortugas y a geckos.

> Campylobacter (cachorros)

Algunas cepas se han transmitido a personas por contacto con perros, con atención especial a cachorros (incluidos los procedentes de tiendas o criaderos), según alertas y guías preventivas.

> Parásitos intestinales: toxocariasis (lombrices)

Puede pasar a personas por contacto con heces de perros o gatos infectados: los huevos pueden llegar a la boca a través de tierra, manos u objetos contaminados.

> Tiña (dermatofitosis)

Hongo de piel que se transmite por contacto con animales infectados o superficies contaminadas y puede provocar lesiones cutáneas.

> Psitacosis (aves)

Infección respiratoria vinculada a aves mascota (loros, ninfas) que puede contraerse al inhalar polvo con secreciones o excrementos secos.

> Roedores: LCMV (virus de la coriomeningitis linfocitaria)

Virus asociado a roedores; el CDC advierte de riesgo también con roedores mascota en determinadas circunstancias.

Medidas prácticas para reducir el riesgo (sin dejar de convivir con animales)

  • Lavado de manos tras tocar animales, limpiar areneros/jaulas/terrarios o manipular comederos.
  • Vacunación y revisiones veterinarias (incluida la rabia según normativa/localización) y control de parásitos.
  • Evitar que la mascota lama heridas; limpiar bien mordeduras/arañazos y vigilar signos de infección.
  • Si hay reptiles/anfibios, extremar higiene y evitar que niños pequeños manipulen el animal o su entorno.
  • Limpieza de jaulas de aves minimizando polvo en suspensión (humedecer antes de retirar residuos) y ventilación adecuada.

