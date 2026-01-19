Las diez enfermedades que pueden pasar de animales a personas (y cómo reducir el riesgo)
Extremar la higiene en extremidades (lavado de manos), y en sus jaulas y areneros, y mantener al día las vacunas y el control de parásitos en las mascotas serán vitales para la prevención
Perros, gatos, aves y hasta reptiles conviven cada vez más con las familias. Esa cercanía implica un recordatorio sanitario: algunas infecciones pueden transmitirse de los animales a los humanos (zoonosis), aunque la mascota no muestre síntomas.
Repasamos las diez patologías más relevantes en el hogar:
> Rabia (mordeduras y arañazos)
Es una de las zoonosis más temidas: cuando aparecen síntomas, es prácticamente mortal. A escala mundial, los perros explican la mayoría de casos humanos y la prevención se basa en vacunación animal y actuación rápida tras una exposición.
En España, la península y las islas se consideran libres de rabia terrestre desde 1978, aunque se han descrito episodios esporádicos en Ceuta y Melilla y casos importados, por lo que las autoridades mantienen planes de vigilancia y contingencia.
> Leptospirosis (orina, agua y barro contaminados)
Bacteria que puede afectar a personas y animales. Se transmite a través de orina de animales infectados, que puede contaminar agua o suelos durante semanas o meses.
> Toxoplasmosis (gatos y manejo de areneros)
Infección por un parásito asociado a los gatos, que eliminan formas resistentes por las heces y pueden contaminar el entorno. Las personas se infectan sobre todo al ingerir el parásito (p. ej., por contaminación ambiental o alimentos).
Aun así, entidades veterinarias subrayan que el riesgo directo por convivir con un gato suele ser muy bajo si se aplican medidas de higiene con el arenero, y que muchas infecciones humanas se adquieren por otras vías, como por ejemplo, alimentos.
Especial atención en embarazo e inmunodepresión.
> Enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae)
Puede transmitirse por arañazos (especialmente de gatitos), a menudo relacionada con pulgas.
> Salmonelosis (reptiles y anfibios, tortugas, geckos)
Reptiles y anfibios pueden portar Salmonella en su tracto digestivo incluso estando sanos; el contagio se da por contacto con el animal, su terrario o el agua del hábitat.
El CDC ha documentado brotes asociados a pequeñas tortugas y a geckos.
> Campylobacter (cachorros)
Algunas cepas se han transmitido a personas por contacto con perros, con atención especial a cachorros (incluidos los procedentes de tiendas o criaderos), según alertas y guías preventivas.
> Parásitos intestinales: toxocariasis (lombrices)
Puede pasar a personas por contacto con heces de perros o gatos infectados: los huevos pueden llegar a la boca a través de tierra, manos u objetos contaminados.
> Tiña (dermatofitosis)
Hongo de piel que se transmite por contacto con animales infectados o superficies contaminadas y puede provocar lesiones cutáneas.
> Psitacosis (aves)
Infección respiratoria vinculada a aves mascota (loros, ninfas) que puede contraerse al inhalar polvo con secreciones o excrementos secos.
> Roedores: LCMV (virus de la coriomeningitis linfocitaria)
Virus asociado a roedores; el CDC advierte de riesgo también con roedores mascota en determinadas circunstancias.
Medidas prácticas para reducir el riesgo (sin dejar de convivir con animales)
- Lavado de manos tras tocar animales, limpiar areneros/jaulas/terrarios o manipular comederos.
- Vacunación y revisiones veterinarias (incluida la rabia según normativa/localización) y control de parásitos.
- Evitar que la mascota lama heridas; limpiar bien mordeduras/arañazos y vigilar signos de infección.
- Si hay reptiles/anfibios, extremar higiene y evitar que niños pequeños manipulen el animal o su entorno.
- Limpieza de jaulas de aves minimizando polvo en suspensión (humedecer antes de retirar residuos) y ventilación adecuada.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales