Las diez enfermedades que pueden pasar de animales a personas (y cómo reducir el riesgo)

Perros, gatos, aves y hasta reptiles conviven cada vez más con las familias. Esa cercanía implica un recordatorio sanitario: algunas infecciones pueden transmitirse de los animales a los humanos (zoonosis), aunque la mascota no muestre síntomas.

Repasamos las diez patologías más relevantes en el hogar:

> Rabia (mordeduras y arañazos)

Es una de las zoonosis más temidas: cuando aparecen síntomas, es prácticamente mortal. A escala mundial, los perros explican la mayoría de casos humanos y la prevención se basa en vacunación animal y actuación rápida tras una exposición.

En España, la península y las islas se consideran libres de rabia terrestre desde 1978, aunque se han descrito episodios esporádicos en Ceuta y Melilla y casos importados, por lo que las autoridades mantienen planes de vigilancia y contingencia.

> Leptospirosis (orina, agua y barro contaminados)

Bacteria que puede afectar a personas y animales. Se transmite a través de orina de animales infectados, que puede contaminar agua o suelos durante semanas o meses.

> Toxoplasmosis (gatos y manejo de areneros)

Infección por un parásito asociado a los gatos, que eliminan formas resistentes por las heces y pueden contaminar el entorno. Las personas se infectan sobre todo al ingerir el parásito (p. ej., por contaminación ambiental o alimentos).

Aun así, entidades veterinarias subrayan que el riesgo directo por convivir con un gato suele ser muy bajo si se aplican medidas de higiene con el arenero, y que muchas infecciones humanas se adquieren por otras vías, como por ejemplo, alimentos.

Especial atención en embarazo e inmunodepresión.

> Enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae)

Puede transmitirse por arañazos (especialmente de gatitos), a menudo relacionada con pulgas.

> Salmonelosis (reptiles y anfibios, tortugas, geckos)

Reptiles y anfibios pueden portar Salmonella en su tracto digestivo incluso estando sanos; el contagio se da por contacto con el animal, su terrario o el agua del hábitat.

El CDC ha documentado brotes asociados a pequeñas tortugas y a geckos.

> Campylobacter (cachorros)

Algunas cepas se han transmitido a personas por contacto con perros, con atención especial a cachorros (incluidos los procedentes de tiendas o criaderos), según alertas y guías preventivas.

> Parásitos intestinales: toxocariasis (lombrices)

Puede pasar a personas por contacto con heces de perros o gatos infectados: los huevos pueden llegar a la boca a través de tierra, manos u objetos contaminados.

> Tiña (dermatofitosis)

Hongo de piel que se transmite por contacto con animales infectados o superficies contaminadas y puede provocar lesiones cutáneas.

> Psitacosis (aves)

Infección respiratoria vinculada a aves mascota (loros, ninfas) que puede contraerse al inhalar polvo con secreciones o excrementos secos.

> Roedores: LCMV (virus de la coriomeningitis linfocitaria)

Virus asociado a roedores; el CDC advierte de riesgo también con roedores mascota en determinadas circunstancias.

Medidas prácticas para reducir el riesgo (sin dejar de convivir con animales) Lavado de manos tras tocar animales, limpiar areneros/jaulas/terrarios o manipular comederos.

tras tocar animales, limpiar areneros/jaulas/terrarios o manipular comederos. Vacunación y revisiones veterinarias (incluida la rabia según normativa/localización) y control de parásitos.

(incluida la rabia según normativa/localización) y control de parásitos. Evitar que la mascota lama heridas ; limpiar bien mordeduras/arañazos y vigilar signos de infección.

; limpiar bien mordeduras/arañazos y vigilar signos de infección. Si hay reptiles/anfibios , extremar higiene y evitar que niños pequeños manipulen el animal o su entorno.

, extremar higiene y evitar que niños pequeños manipulen el animal o su entorno. Limpieza de jaulas de aves minimizando polvo en suspensión (humedecer antes de retirar residuos) y ventilación adecuada.