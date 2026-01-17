Aplicaciones gratuitas muy útiles si tienes perro: paseadores, su salud o localización por GPS
Son apps funcionales en cualquier país incluido España
Vivir con un perro es, a la vez, rutina y aventura: vacunas, desparasitaciones, paseos, educación, viajes, imprevistos. El móvil no sustituye a un veterinario ni a un adiestrador profesional, pero sí puede convertirse en un asistente útil para ordenar la logística, mejorar hábitos y reaccionar con más calma cuando algo se tuerce.
A continuación, una selección de apps gratuitas (o gratuitas para descargar, con opciones de pago) especialmente prácticas para el día a día.
Salud y papeles: recordatorios de vacunas, medicación y citas
- 11pets (Android/iOS): Funciona como una agenda sanitaria: permite crear perfiles, guardar información básica y programar recordatorios (medicación, citas, rutinas), además de organizar documentación como vacunas.
- Ruffo (iOS/Android, enfoque recordatorios): Se centra en recordatorios de vacunas y medicación, con personalización según la etapa de vida. Es útil si en casa se os pasan las fechas o si compartís cuidados.
- MyVetDigital (recordatorios): Plataforma con un módulo de alertas y notificaciones de recordatorios para tus mascotas, orientado a gestión sencilla desde un área privada.
Consejo práctico: además de la notificación, anota en la ficha de tu perro microchip, clínica habitual, alergias y medicación. En una urgencia, esos datos ahorran tiempo.
Urgencias: qué hacer mientras llegas al veterinario
- Pet First Aid (American Red Cross): Una de las referencias más conocidas para propietarios: ofrece guías paso a paso para situaciones comunes (atragantamiento, golpes de calor, heridas), vídeos y recursos de preparación. Úsala como apoyo para primeros auxilios, no como sustituto del diagnóstico. Si hay síntomas graves (dificultad respiratoria, convulsiones, sangrado abundante), la prioridad sigue siendo acudir a un centro veterinario.
Educación y conducta: entrenar en casa con un plan
- Dogo (Android/iOS): App de entrenamiento con biblioteca de comandos y trucos, seguimiento de progreso y recordatorios de rutinas (incluyendo hábitos de cachorro). Suele funcionar con modelo “freemium” (descarga gratis, extras de pago).
- Puppr (Android/iOS): Entrenamiento por vídeos paso a paso desde obediencia básica a trucos más avanzados; también suele incluir compras dentro de la app.
- Woofz (Android/iOS): Enfoque “todo en uno” de adiestramiento, con contenidos guiados y módulos para hábitos y problemas frecuentes; normalmente combina acceso gratuito con suscripción.
Claves para que funcione: sesiones cortas (3–5 minutos), consistencia diaria y refuerzo positivo. Si hay agresividad, miedo intenso o ansiedad severa, conviene apoyo profesional.
Paseos con sentido: rutas, actividad y seguridad
- Map My Walk (MapMyWalk): Aunque nació como app de caminar/fitness, encaja muy bien para paseos con perro: registra rutas, tiempo y ritmo, y ayuda a marcar objetivos.
- Wikiloc: Para quienes convierten el paseo en excursión: ofrece rutas al aire libre y navegación, con opciones gratuitas (y extras premium). Muy útil para descubrir recorridos nuevos en el entorno.
Planes y viajes “pet friendly”: dormir, comer y moverse con perro
- BringFido: Directorio para localizar alojamientos, restaurantes, playas, parques y planes que admiten perros, con acceso móvil “sobre la marcha”.
Recomendación: incluso cuando una ficha diga “admite mascotas”, confirma condiciones antes de ir (tamaño, zonas permitidas, suplemento, normas de terraza/interior).
Cuidadores y paseadores (la app es gratis; el servicio, no)
- Gudog (España/Europa): Plataforma para buscar cuidadores y paseadores: reservas desde la app y gestionas mensajes/fotos. Descarga gratuita; el servicio se paga.
- Rover: Conecta con cuidadores, paseo y alojamiento, con mensajería y actualizaciones. Descarga gratuita; los servicios se pagan.
Precaución básica: verifica experiencia, condiciones, seguro/cobertura y política de emergencias. La prensa ha alertado sobre riesgos de guarderías o cuidados irregulares; conviene extremar comprobaciones.
Si se pierde: difusión rápida y comunidad
- Pet Alert (red y alertas: ): Red orientada a publicar y difundir avisos de pérdida/hallazgo; la propia plataforma indica que gran parte de anuncios son gratuitos (según el caso/servicio).
- Lost’Him (enfoque IA, España): Plantea un sistema basado en reportes de mascota perdida/encontrada/avistada con herramientas de apoyo (según el proveedor, puede incluir funciones avanzadas).
Protocolo rápido: fotos recientes, descripción clara (tamaño, collar/arnés, carácter), última ubicación con hora, microchip y teléfono. Y, si es posible, carteles físicos en la zona (siguen funcionando).
Localización con GPS
- Tractive (app gratuita + dispositivo): La app es gratuita, pero requiere un localizador físico (y normalmente un plan asociado). A cambio, ofrece localización en tiempo real y “vallas virtuales”.
Para curiosos: identificar razas (o mezclas) con una foto
- Dog Scanner (Siwalu Software): Reconocimiento por imagen/vídeo para identificar raza (aproximación, no prueba genética). Útil por curiosidad o para aprender rasgos, con anuncios/compras dentro de la app.
