Desfile de correas y jaulas este sábado: Vigo ya acicala a sus mascotas para recibir la bendición de San Antón

La parroquia de Nuestra Señora de la Soledad recibe, cada año, familias con perros, gatos y otros animales de compañía para participar en un rito que ya es una estampa fija del calendario invernal de la ciudad

Bendición a las mascotas en San Antón, en la Iglesia de La Soledad de O Castro

Bendición a las mascotas en San Antón, en la Iglesia de La Soledad de O Castro / José Lores

Marta Clavero

Marta Clavero

Vigo volverá a vivir este sábado, 17 de enero, una de sus citas más populares para los amantes de los animales: la tradicional bendición de mascotas por San Antón. La ceremonia se celebrará en el entorno de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, en O Castro, donde cada año se congregan familias con perros, gatos y otros animales de compañía para participar en un rito que ya es una estampa fija del calendario invernal de la ciudad.

La convocatoria está prevista para las 18.00 horas, con una bendición colectiva que suele incluir una breve oración comunitaria y la presentación de los animales antes de que el sacerdote recorra el atrio rociando agua bendita a mascotas y dueños.

Al frente de la celebración estará, un año más, Alberto Cuevas, párroco de La Soledad, que en ediciones anteriores ha aprovechado la jornada para subrayar el vínculo afectivo que muchas personas mantienen con sus animales y para insistir en el buen trato y la responsabilidad hacia ellos.

Se mantiene aunque llueva

La festividad de San Antón -San Antonio Abad- se conmemora cada 17 de enero y está asociada tradicionalmente a la protección de los animales. En Vigo, la bendición de O Castro se ha consolidado como el acto más reconocible de esta fecha, capaz de reunir a decenas de participantes y de convertir, por unas horas, los jardines y accesos del templo en un desfile de correas, transportines y curiosos. En años recientes, el párroco también ha recordado que la convocatoria se mantiene incluso con meteorología adversa, dada la afluencia y el arraigo del encuentro.

Como recomendaciones habituales para una celebración con alta concentración de animales, se aconseja acudir con perros atados, usar transportín para gatos u otras mascotas pequeñas y mantener distancia si hay animales nerviosos, para facilitar el desarrollo de la bendición y evitar incidentes en un espacio con gran afluencia.

Datos de la cita

  • Qué: Bendición de mascotas por San Antón
  • Cuándo:Sábado, 17 de enero, desde las 18.00 horas
  • Dónde: Atrio y entorno de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad (O Castro)

