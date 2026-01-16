Y siete días después, Leo apareció muerto en Gondomar: «Sospechamos de un vecino porque hubo otros casos en esta aldea tan pequeña»

La familia de Leo, un perro labrador que vivía en la parroquia de Prado, en Gondomar, está convencida de que la muerte de su mascota no fue accidental. El animal desapareció el pasado 6 de enero, y siete días después apareció sin vida cerca de su casa.

«Leo sabía perfectamente volver, así que no es lógico que aparezca a unos metros de nuestra vivienda. Además, estaba sin collar y se veía que había fallecido recientemente», explica Pedro, un miembro de la familia que apunta a un vecino como causante de lo que le pasó a su perro.

Asegura tener más indicios de estos hechos -que piensa denunciar a la Guardia Civil-, entre ellos, el hecho de que se han dado otros casos similares que podrían situar en el punto de mira a una persona al que intuyen, «le molestan los animales de los demás», así como otras pruebas que, de momento, no quieren desvelar por salvaguardarlas para la investigación.

Otros casos

«Somos una aldea pequeña y han pasado algunas cosas que no son normales: mataron un caballo de un disparo; otro perro también fue atacado con un arma de fuego y tuvo que ser operado de urgencia; a mayores, han desaparecido dos perros más. Obviamente, no quiere decir que el culpable sea ese vecino, pero nosotros sospechamos que es así», insiste.

Cuando Leo desapareció, todos los miembros de la familia se volcaron en buscarlo con batidas, empapelando la zona con fotos del perro y publicando en grupos de redes sociales la noticia de su búsqueda. Pedro cree que la persona que lo retuvo se sintió presionada y se deshizo de él. Ahora son ellos los que pretenden «que se vea acorralado» con esta denuncia social y policial que tramitarán en unos días en el cuartelillo de la localidad.