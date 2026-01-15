El último gesto de Sonsa en su velatorio: su familia pidió donativos para Os Palleiros en lugar de flores

Una historia sencilla y profundamente humana ha emocionado en las últimas horas a los seguidores de la protectora Os Palleiros. «Hoy nos ha llegado al buzón un mensaje muy conmovedor», escribieron al compartir el recuerdo de Sonsa, fallecida en diciembre y, según la entidad, amante de los animales «como podéis comprobar» por las imágenes que la muestran rodeada de perros y de otros animales.

La familia, explican, decidió transformar el dolor en ayuda concreta: su hija organizó una recaudación económica para la protectora «como forma de canalizar el dolor y honrarla». En el mensaje, la entidad agradece el gesto y reconoce el efecto que tiene más allá de la cuenta bancaria: «Nos anima a seguir luchando por los que más lo necesitan».

La publicación culmina con una despedida íntima a alguien a quien, dicen, no llegaron a conocer en persona: «Solo con ver tu mirada cuando tenías cerca a un animalito nos hace saber que nos habríamos llevado bien. Descansa en paz».

Una tendencia que se abre paso: «en lugar de flores»

Este tipo de iniciativas encajan en una práctica cada vez más visible: pedir donativos «en memoria de» -a veces «en lugar de flores»- para apoyar una causa vinculada a la vida del fallecido.

En el ámbito de la protección animal, estos homenajes tienen un componente especialmente simbólico: convierten el recuerdo en alimento, tratamientos veterinarios o rescates y refuerzan un trabajo que, en gran medida, depende de donaciones. Algo de lo que Os Palleiros ya se ha beneficiado no hace mucho. Ocurrió con el caso de Eli y fue la propia presidenta del refugio pontevedrés, Gloria Cuba, la que relató a FARO este precioso gesto, en agosto del año pasado.

Foto de Elisabeth, con su perra Lola, en la que Os Palleiros le agradece su emotivo gesto. / Os Palleiros

«Nos llegó una carta hace unos días en la que se nos informaba de la muerte de Elisabeth Ballesteros Piñar y de su última voluntad: pedirle a sus allegados que el dinero que se fueran gastar en flores por su fallecimiento, se donase a nuestro refugio», explicaba Gloria, quién desconocía más datos -por deseo expreso de la protagonista- y de dónde era «esta mujer de gran corazón que ya no está con nosotros, pero cuyo amor sigue brillando», destacó.