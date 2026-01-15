«Un misil peludo que se despierta como si tuviera un turno de 12 horas»: el reel viral que reabre el debate sobre el pastor belga malinois

Un vídeo en Instagram muy hiperbolizado ha vuelto a situar en el centro de la conversación al pastor belga malinois, una raza asociada con frecuencia a unidades caninas y trabajos de seguridad. En el reel, el narrador resume el perfil del animal con frases como «este perro se despierta cada mañana como si tuviera un turno de 12 horas» o «esto no es un perro, es un misil peludo», para rematar con otra sentencia: «no caminan, se disparan como cohetes».

El tono es humorístico, pero el mensaje de fondo apunta a una idea real: no es un perro para cualquier hogar. El malinois es un can muy atlético, inteligente y con altas necesidades de actividad y entrenamiento, rasgos que explican su presencia en labores de policía y ejército, pero que pueden volverse problemáticos si se le trata como “mascota de sofá”.

Por qué se usa en unidades caninas

La Policía Nacional destaca el empleo preventivo de perros en estaciones de tren y autobuses, entre otros entornos, dentro de sus funciones caninas. En Vigo, un operativo de inspecciones en estaciones con perros policía fue noticia el año pasado, en actuaciones de carácter disuasorio y de control.

¿Es «peligroso»?: marco legal

El estándar internacional del pastor belga subraya un temperamento vivo, alerta y seguro, y que no debería mostrar miedo ni agresividad como rasgo de carácter. El matiz clave es que, fuera de contextos de trabajo, el malinois exige canalizar energía y control de impulsos con rutinas, socialización y obediencia: el club de raza en EEUU recomienda clases tempranas y entrenamiento para dirigir su exuberancia y alta energía.

A ello se suma un factor habitual en perros de trabajo: alto “prey drive” (tendencia a perseguir estímulos en movimiento), que obliga a una gestión cuidadosa en convivencia y espacios públicos. En términos del propio reel: «adiestramiento, ni lo intentes», exagera el vídeo, aunque acierta al subrayar que requiere constancia.

En España, el Real Decreto 287/2002 desarrolla la ley estatal sobre animales potencialmente peligrosos e incluye un listado de razas (pit bull terrier, rottweiler, etc.) en su Anexo I, sin mencionar al malinois.

Sin embargo, el propio enfoque normativo contempla que un perro pueda ser considerado potencialmente peligroso por su conducta (por ejemplo, si manifiesta agresividad marcada o ha protagonizado agresiones), aunque no pertenezca a las razas listadas.

En Vigo: licencia, registro y medidas en la vía pública

El Concello de Vigo recuerda que la tenencia de animales catalogados como potencialmente peligrosos implica trámites y obligaciones: posibilidad de presentar conjuntamente licencia e inscripción en el registro municipal, y medidas como bozal y correa no extensible de hasta 2 metros en espacios públicos.

En Galicia, la Ley 4/2017 establece, entre otros aspectos, la inscripción en el registro municipal en un plazo ligado a la obtención de la licencia.

El debate se intensifica cada vez que trasciende un ataque. En 2023, se informó del caso de una niña atacada en Fornelos de Montes por un perro identificado como pastor belga malinois, con denuncia posterior.

En 2025, un suceso grave en Foz (Lugo) volvió a situar a la raza en los titulares, con una persona hospitalizada tras un ataque atribuido a un malinois.

Qué recomiendan los especialistas

La conclusión práctica se parece bastante a la frase final del reel —«no quiere ser tu mascota, quiere ser tu general»—, con una traducción menos viral y más útil: si no hay actividad, normas, socialización y educación diaria, aumentan los problemas de comportamiento.

En un momento de popularidad creciente en redes, adiestradores y entidades de referencia insisten en una idea simple: el malinois puede ser un compañero extraordinario, pero solo encaja bien cuando la familia puede ofrecerle estructura, ejercicio intenso y entrenamiento sostenido.