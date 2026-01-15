El 'Ave del Año 2026': un canto en Galicia

El jilguero europeo (Carduelis carduelis), reconocible por su careta roja y la franja amarilla en las alas, ha sido elegido Ave del Año 2026 por SEO/BirdLife tras una votación pública. Para este galardón ha registrado 11.515 votos, según ha informado la ONG esta semana.

La especie se impuso a la alondra común y al cormorán moñudo, en una campaña que busca poner el foco no solo en aves amenazadas, sino también en aquellas comunes que actúan como termómetro de los cambios en el campo y en las ciudades.

La elección llega acompañada de un mensaje claro: aunque el jilguero no figura entre las especies catalogadas como amenazadas, sí sufre presiones crecientes, especialmente por la captura ilegal para su comercio o tenencia en cautividad y por el impacto de la agricultura intensiva, con el uso de herbicidas y plaguicidas que reduce su alimento disponible.

Un canto «variado» y con tintineos en vuelo

La propia ficha de SEO/BirdLife describe que el macho, en celo, emite un canto muy variable, con «gorjeos muy diversos», y que en vuelo se le reconoce por «tintineos cortos, penetrantes» mezclados con gorjeos breves. A esa definición, guías internacionales añaden matices útiles para el oído: la RSPB resume su vocalización como un canto y reclamo «twittering» (gorjeo rápido y alegre). Y el Cornell Lab of Ornithology detalla que ambos sexos pueden emitir series rápidas de notas musicales con trinos y zumbidos, mientras que el reclamo de contacto suena como un pequeño tintineo que cae y vuelve a subir.

Dónde se le puede oir cantar en Galicia

En Galicia, el jilguero está presente, pero puede ser menos abundante en buena parte del territorio en comparación con otras regiones, según recoge documentación técnica del Ministerio para la Transición Ecológica.

Aun así, hay enclaves y paisajes tipo donde es más fácil verlo:

Campiñas y mosaico agrario del sur de Ourense

El programa Galicia Birding (Turismo de Galicia) incluye al jilguero en sus listados de especies para el área de Oímbra–Monterrei–Verín, una zona de campiñas y ambiente más mediterráneo dentro de la comunidad. Es un buen punto de partida para quien quiera buscarlo con garantías.

Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas

El jilguero figura en los contenidos de fauna del Parque Nacional, donde se describe como una especie sociable que para criar combina eriales y cultivos con árboles diseminados y se alimenta, entre otras cosas, de semillas de cardos. Es decir: en islas y entornos próximos con claros, herbáceas y matorral puede aparecer con cierta facilidad.

Imagen de archivo de un jilguero europeo. / GIOTA KORBAKI

Parques, jardines y bordes de caminos con herbáceas

Por hábitos, el jilguero se deja ver en lindes, huertas, frutales, cunetas y zonas ruderales donde haya plantas con semilla (especialmente cardos) y algo de arbolado o seto cercano. SEO/BirdLife destaca que no es una especie especialmente exigente en hábitat, lo que explica su presencia también en entornos humanizados.

Pistas rápidas para localizarlo Dónde mirar : cables, arbustos, árboles aislados y, sobre todo, cardales y herbazales con semilla.

: cables, arbustos, árboles aislados y, sobre todo, y herbazales con semilla. Cuándo : en primavera se detecta mejor por el canto; en otoño e invierno es frecuente verlo en bandos moviéndose por rastrojos y bordes de cultivo.

: en se detecta mejor por el canto; en es frecuente verlo en moviéndose por rastrojos y bordes de cultivo. Conducta: muy móvil; suele alimentarse en el suelo o en tallos secos y levanta vuelo en grupo.