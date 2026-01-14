Una familia de Ponteareas gratificará a quien ayude a encontrar a Oreo, su Border Collie que despareció la noche de Navidad

«Es uno más de la familia», comenta Diego Lago, el dueño de Oreo, un Border Collie que desapareció el pasado 25 de diciembre, en Ponteareas. El matrimonio y sus tres hijos no han dejado de buscar desde entonces al perro que, junto a Lúa, una podenca, forman parte de la foto de su álbum familiar.

«Le echamos un montón del menos», comenta a FARO el padre, que sacó a pasear a sus dos peludos el día de Navidad por la noche, por la zona de Bouza Vella, y regresó a casa solo con la perrita. «Suelo salir con los dos y en un momento dado los dejo a su aire, pero Oreo nunca volvió», se lamenta.

No es la primera vez que este perro desaparece. Hace un año y medio sufrió un episodio similar y cuando lo encontró, varios signos apuntaban a un robo. «Llevaba una correa con una cuerda que no era nuestra y apareció en la parroquia de Mosende, en O Porriño», describe Diego, que concluyó que fue el propio Oreo el que se habría zafado de su atadura para escapar.

Anuncio de la desaparición de Oreo. / Cedida

En este caso, y después de batidas diarias y decenas de kilómetros recorridos, el dueño de la mascota cree que ha vuelto a pasar lo mismo. «Estoy casi convencido de que su desaparición ha sido forzosa, porque no hemos encontrado aún ninguna pista sobre su paradero», asegura, tres semanas después de su ausencia.

Una característica físical peculiar

Sin concretar cantidad, Diego promete una recompensa a quién dé con la ubicación de este Border Collie con chip, que tiene tres años de edad, es negro y blanco y es algo asustadizo y sumiso desde que sufrió esa primera separación de su familia, en julio de 2024. Además, tiene una característica física peculiar: nació con medio rabo.

Quien pueda dar pistas sobre su localización, la familia deja este teléfono: 696 657 026.