El “Ozempic” para mascotas: un implante de seis meses se prueba en gatos contra la obesidad

La revolución de los medicamentos adelgazantes que ha disparado titulares en los últimos años empieza a asomarse también a las clínicas veterinarias. En Estados Unidos, la empresa Okava Pharmaceuticals ha iniciado un ensayo clínico en gatos con sobrepeso u obesidad para evaluar un implante subcutáneo -del tamaño aproximado de un microchip- que liberaría de forma continuada un fármaco tipo GLP-1 durante hasta seis meses.

La promesa es clara: evitar pinchazos semanales y facilitar el control del peso en animales en los que la dieta y el ejercicio no bastan o resultan difíciles de sostener en el tiempo. La advertencia, también: no es un tratamiento aprobado y, a día de hoy, la comunidad veterinaria insiste en que el “atajo” de usar medicación humana sin supervisión puede traer problemas serios.

Menos pinchazos, más control… ¿y a qué precio?

El dispositivo se colocaría con una intervención sencilla en consulta y mantendría una liberación constante del medicamento durante meses. La hipótesis es que, al igual que ocurre en humanos, el GLP-1 ayudaría a reducir el apetito y favorecer una pérdida de peso sostenida, siempre combinada con cambios en la alimentación.

Pero los especialistas recuerdan que la obesidad en animales es un cuadro complejo: a veces se asocia a sedentarismo y exceso de calorías, sí, pero también puede convivir con dolor articular, trastornos hormonales o enfermedades que alteran el metabolismo. Por eso insisten: antes de pensar en “medicación para adelgazar”, toca diagnóstico y un plan integral.

El gran riesgo inmediato: el uso humano en casa

Más allá del futuro del implante, hay un problema ya sobre la mesa: el uso inadecuado de fármacos de personas en animales. Fuentes del sector han alertado de episodios en los que, por errores de manipulación o confusiones en casa (por ejemplo, con plumas inyectables), se ha terminado administrando al animal un medicamento que no le correspondía, con cuadros de vómitos, decaimiento u otras complicaciones.

La recomendación es tajante: nada de “probar” con Ozempic, Wegovy u otros fármacos sin indicación veterinaria y sin control profesional. Aunque el nombre “Ozempic” se haya convertido en sinónimo popular de pinchazo para adelgazar, no es un tratamiento para animales. La dosis, la tolerancia y los efectos secundarios pueden ser distintos, y existen riesgos añadidos si el animal tiene otras enfermedades o toma medicación. Si tu perro o gato tiene sobrepeso, la puerta correcta es la consulta: plan nutricional, revisión clínica y seguimiento.

En España, el 40% de perros y gatos en España presentan sobrepeso u obesidad, según resultados de un estudio de Royal Canin presentado en el Vet Symposium 2025 (con participación de veterinarios y cuidadores).

El abordaje sigue siendo el de siempre, con matices: Ración medida (no “a ojo”) y control de premios.

(no “a ojo”) y control de premios. Cambio de pienso si lo pauta el veterinario (dietas específicas).

si lo pauta el veterinario (dietas específicas). Juego y actividad adaptados a edad y condición física.

adaptados a edad y condición física. Pesajes periódicos y seguimiento: la pérdida de peso demasiado rápida también puede ser un problema, especialmente en gatos. Señales de alarma para pedir cita: pérdida de apetito brusca, vómitos persistentes, diarrea, apatía marcada, dolor, cambios en la sed o en la orina, o bajada de peso rápida sin explicación.