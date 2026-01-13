Microchip, registro común y límites a la cría: así cambiarán las reglas de la UE para dueños de perros y gatos

La Unión Europea ha dado un paso decisivo para cambiar la relación legal con las mascotas. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional para establecer, por primera vez, normas mínimas comunes sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos.

El objetivo es doble: elevar el listón de protección animal y, al mismo tiempo, cerrar el cerco al comercio ilegal, que se ha visto impulsado por la venta online y la circulación de animales sin rastro verificable. La letra pequeña es importante: el pacto todavía necesita el visto bueno formal de ambas instituciones antes de entrar en vigor, pero ya dibuja con claridad qué cambiará para criadores, tiendas, refugios… y, a medio plazo, también para los hogares.

Microchip y registro: el DNI europeo de las mascotas

El corazón de la reforma será la identificación. La UE quiere que todos los perros y gatos estén identificados y que el animal quede vinculado a una base de datos nacional, con registros interoperables entre países y accesibles online. En la práctica, supone facilitar que un animal perdido, abandonado o vendido de forma irregular pueda seguirse a través de fronteras.

Según los detalles difundidos tras el acuerdo, antes de cualquier venta o donación los animales deberán llevar microchip y registro. La norma también contempla que se identifique a los animales ya existentes, si bien los particulares no tendrán las mismas obligaciones que los establecimientos. Los plazos serán escalonados. Vendedores, criadores y refugios dispondrán de cuatro años para adaptarse a las nuevas exigencias. En el caso de los propietarios que no venden animales, el calendario se amplía: la obligación completa llegará a los 10 años para perros y 15 para gatos.

Importaciones más vigiladas y una base de datos para viajeros

La reforma no se limita al mercado interior. El acuerdo prevé que las importaciones desde terceros países queden sujetas a condiciones equivalentes, con un refuerzo clave: los animales importados para su venta deberán registrarse en una base nacional en un plazo de cinco días hábiles.

Además, para evitar que entren como viaje lo que termina siendo compraventa encubierta, Bruselas plantea una base de datos europea de desplazamientos: el propietario tendrá que registrar con al menos cinco días de antelación los traslados sin ánimo comercial. La intención es dar a las autoridades una vista general que permita detectar movimientos sospechosos.

Bienestar: límites a la cría, vetos a mutilaciones y control veterinario

La otra gran pata de la futura ley pone el foco en las condiciones de cría, alojamiento y manejo, sobre todo en el circuito profesional. El acuerdo introduce límites de frecuencia y de edad mínima y máxima para la reproducción; prohíbe determinadas prácticas como la consanguinidad (con excepciones para preservar razas locales con poca diversidad genética) y veta la cría de híbridos fruto del cruce con especies silvestres.

La norma también cierra la puerta a mutilaciones dolorosas —como el corte de orejas y rabos o la extirpación de uñas, salvo indicación médica. Y se fijan criterios de bienestar básicos: agua limpia, alimento suficiente y condiciones de alojamiento adecuadas. Para los perros de más de ocho semanas, se incluye un requisito concreto: acceso diario a una zona al aire libre o paseos diarios. En el plano sanitario y de responsabilidad, los establecimientos deberán garantizar visitas veterinarias y los cuidadores tendrán que conocer el comportamiento y las necesidades de los animales. Al entregar un perro o un gato, se exigirá informar sobre tenencia responsable, y se prohíbe expresamente el abandono por parte de los operadores. Uno de los puntos más llamativos afecta a la cría intensiva: no podrán destinarse a reproducción hembras que hayan sufrido dos cesáreas. Y se introduce una línea roja contra los llamados “rasgos extremos”: los animales con conformaciones que impliquen alto riesgo para su bienestar quedarán fuera de la cría, y también se limita su presencia en competiciones y exhibiciones.

¿Y en Vigo? Un sistema ya existente, pero con un horizonte europeo

En Galicia existe desde hace años un registro propio, el REGIAC (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía), dependiente de la Xunta, con información asociada a los microchips. El Concello de Vigo recuerda que este registro informatizado recoge los datos de identificación en la comunidad.

La diferencia del giro europeo es la armonización: bases interoperables, reglas comunes y mayor control del mercado, incluido el digital, para que, si un animal cambia de país o entra desde fuera de la UE, el rastro no se pierda en la burocracia. A falta del trámite final en Bruselas, el mensaje para los dueños es claro: el futuro de las mascotas en Europa pasa por un DNI más robusto y por un endurecimiento de las condiciones de cría y compraventa. Y eso, en teoría, significa menos fraudes, menos sufrimiento animal y más garantías también para quien adopta o compra.