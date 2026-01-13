Se busca a Maty: una familia denuncia la desaparición de su perrita en Vilaboa
Se trata de una podenca con un pelaje marrón claro entreverado con pelaje blanco en la cara y la zona del cuello que huyó el pasado fin de año
Se llama Maty, es de pequeño tamaño y lleva desaparecida desde fin de año por la zona de Vilaboa (Pontevedra), en el lugar de Acuña. Su familia ha denunciado su desaparición y ofrece una recompensa a quien la encuentre.
Se trata de una podenca con un pelaje marrón claro entreverado con pelaje blanco en la cara y la zona del cuello. La perrita de 11 años «se escapó el 31 de diciembre huyendo de los petardos».
En el anuncio de su búsqueda compartido en redes figura el contacto telefónico para que cualquier ciudadano pueda aportar pistas sobre su paradero: 673027064. También se muestra la cuenta de Instagram de su dueña @nuriapintos.
En este cartel también se especifica que está castrada y que «no sirve para cazar». Se pide que quien la vea se ponga en contacto a través del teléfono o que le tome una foto y la envíe.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Davila 11/01/2026
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a las puertas de un hospital de Vigo
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años