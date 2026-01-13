Se busca a Maty: una familia denuncia la desaparición de su perrita en Vilaboa

Se llama Maty, es de pequeño tamaño y lleva desaparecida desde fin de año por la zona de Vilaboa (Pontevedra), en el lugar de Acuña. Su familia ha denunciado su desaparición y ofrece una recompensa a quien la encuentre.

Se trata de una podenca con un pelaje marrón claro entreverado con pelaje blanco en la cara y la zona del cuello. La perrita de 11 años «se escapó el 31 de diciembre huyendo de los petardos».

Cartel de 'se busca' de Maty. / Instagram

En el anuncio de su búsqueda compartido en redes figura el contacto telefónico para que cualquier ciudadano pueda aportar pistas sobre su paradero: 673027064. También se muestra la cuenta de Instagram de su dueña @nuriapintos.

En este cartel también se especifica que está castrada y que «no sirve para cazar». Se pide que quien la vea se ponga en contacto a través del teléfono o que le tome una foto y la envíe.