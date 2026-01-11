National Geographic advierte sobre el problema de los gatos en Galicia: «Pueden ser una amenaza silenciosa para la biodiversidad»

Si hay un animal que viva siempre a su propio ritmo ese es el gato. Duermen cuando quieren, entran y salen de casa sin pedir permiso y hacen siempre lo que les da la gana. Aunque estas características los convierten en una mascota divertida, la revista National Geographic advierte: «pueden ser una amenaza silenciosa para la biodiversidad».

La publicación rescata un estudio de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), publicado en la revista Ecological Solutions and Evidence, ha desvelado que, aunque la mayoría de los gatos domésticos apenas se alejan unos metros de sus casas, algunos pueden recorrer distancias de más de dos kilómetros, especialmente los más jóvenes y aquellos que viven cerca de entornos naturales, interactuando con las especies silvestres.

El estudio constituye el primer análisis sistemático realizado en la península ibérica sobre la capacidad de los gatos domésticos de penetrar en hábitats naturales y de interactuar con especies de conservación prioritarias, como el gato montés. En el caso de Galicia, la presencia de los felinos en algunas zonas puede amenazar a especies protegidas como la píllara de las dunas, también conocida como chorlitejo patinegro.

«Están teniendo un impacto negativo en la naturaleza»

Según la publicación, los gatos «están teniendo un impacto negativo en la naturaleza». Como recoge el estudio, algunos felinos pueden llegar a alejarse 2 kilómetros de su hogar, lo que les obliga a buscar comida en la naturaleza al no disponer de su pienso habitual.

«Los gatos domésticos pueden representar una amenaza para la vida silvestre nativa, y existe la necesidad de estrategias de gestión específicas para mitigar sus riesgos ecológicos, particularmente en regiones ricas en biodiversidad como la península ibérica», señala el estudio.

El estudio apunta que las consecuencias de este comportamiento «no son menores» y que sus efectos se han hecho «evidentes». Tanto en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada como en el Parque Natural Montañana Palentina se han documentado casos de encuentros frecuentes entre gatos domésticos y gatos monteses, los cuales ocurren a menos de 100 metros de casas habitadas y provocan que los felinos puedan competir por alimento e incluso hibridarse.

Esterilización y tenencia responsable

La esterilización y una tenencia responsable son las apuestas de los investigadores para poner freno al problema. «Adoptar estas prácticas podría reducir significativamente el impacto general de los gatos sobre el medio ambiente», afirma el investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Francisco Palomares.

Como recuerda National Geographic: «la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluye al compañero felino entre las 100 peores especies invasoras del mundo». En España conocemos sus peligros por los efectos que ha tenido la presencia de este animal en las islas Canarias.

Asimismo, los expertos apuntan: «Se recomienda evitar que los gatos que deambulan libremente se muevan a áreas naturales e implementar zonas de amortiguamiento de al menos 2,5 km alrededor de los sitios de conservación para minimizar su impacto».