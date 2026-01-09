Pulgarcito, Bob y Samy: las historias de un cabrito recién nacido y dos cobayas que La Isla de Tali salvó 'in extremis'

La Isla de Tali, el refugio interespecie situado en la Insuela, en A Ramallosa (Nigrán), ha vuelto a poner el foco en el abandono animal tras relatar en dos vídeos publicados en Instagram la llegada de dos cobayas y una cabra «dejadas» en sus instalaciones. El proyecto, impulsado por la nigranense Natalia Rodríguez, acoge animales de muy distintas especies y se sostiene con donaciones y trabajo voluntario.

El primero de los casos tiene nombre propio. Se trata de Bob y Samy, dos cobayas -macho y hembra- que, según detalla el propio refugio, «han sido abandonadas recientemente» y permanecen bajo su cuidado mientras se tramita una adopción adecuada. Desde La Isla de Tali recuerdan que, para adoptar conejos o roedores, es necesario cubrir un formulario específico y que estos animales requieren un manejo y un espacio adaptado, además de compañía en condiciones correctas.

El refugio ha difundido en sus redes sociales estos dos episodios que, según advierte, reflejan el abandono y la falta de responsabilidad hacia animales considerados «menores» o de granja.

Las cobayas Bob y Samy

En el vídeo más reciente, de esta misma semana, una de las responsables del santuario relata que dos cobayas fueron dejadas dentro de una caja de cartón en una propiedad privada y sin aviso previo. «Nos dejan a dos animalitos totalmente asustados en una caja de cartón, en una propiedad privada que abren sin nuestro consentimiento», denuncia.

El refugio sostiene que en la vivienda hay perros -incluidos galgos y perros de caza- y que, de haberlas encontrado antes, el desenlace podría haber sido fatal. «Pudieron haber muerto… esto no es entregar a una protectora, es dejarlas a su suerte», lamenta, al tiempo que pide que, si alguien necesita ayuda, contacte antes con el equipo en lugar de abandonar animales en la puerta.

La cría de cabra Pulgarcito

El segundo caso tiene como protagonista a Pulgarcito, un cabrito recién nacido. El refugio explica que recibió una llamada «desesperada» un sábado 20 de diciembre: la propietaria de una cabra no sabía que estaba preñada y las crías nacieron «a la intemperie, sin calor y sin asistencia veterinaria». Según el relato, cuando pidió ayuda una de las crías ya había fallecido y la otra estaba a punto de hacerlo, por lo que la mujer la llevó al refugio para intentar salvarla.

La Isla de Tali asegura que activó de inmediato un protocolo de urgencia: compró el material necesario, avisó al veterinario y pasó la noche «en vela» para estabilizar al animal, con tomas cada pocas horas, vitaminas y seguimiento profesional. También reprocha que la cría no hubiera recibido calostro, esencial en las primeras horas de vida. «Hoy el bebé sigue vivo y, aunque no está totalmente fuera de peligro, vamos a hacer todo lo que haga falta para que salga adelante», señalan.

La Isla de Tali

Diez días después, siempre según el refugio, la propietaria pidió recuperar al cabrito una vez estabilizado. La respuesta fue negativa. «Un refugio no es un hospital gratuito», zanjan, subrayando que cuando un animal entra en sus instalaciones lo hace bajo su tutela y que devolverlo implicaría riesgos. A partir de ahí, añaden, llegaron «amenazas, insultos y acusaciones incluso de robo». El santuario insiste en que no hay «animales de primera ni de segunda» y que «todas las vidas valen lo mismo», frente a comentarios que, denuncian, restan importancia a perros y gatos y ponen el foco en el valor económico de una cabra.

El refugio recuerda que su labor se sostiene con aportaciones y ayuda ciudadana, y pide que cualquier entrega se haga de forma coordinada, con información previa y sin poner en peligro a los animales ni invadir propiedades privadas.