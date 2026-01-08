El Celta dona su camiseta firmada por la plantilla a una protectora animal que la sorteará entre (solo) 333 rifas

Hacerse con una camiseta oficial del Celta y además firmada por toda la plantilla nunca fue más fácil. Por lo general, los sorteos que marcas y empresas suelen hacer en redes sociales cuentan con miles de participantes para hacerse con el artículo o el servicio en liza.

Por eso participar en la rifa que ha puesto en marcha una protectora de animales viguesa es una gran oportunidad para lograr ese tesoro, de gran valor para cualquier celtista. Y es que los que se rasquen un poco el bolsillo (solo con diez euros) podrán optar a una de las 333 participaciones que se han puesto a la venta para ese sorteo.

La promotora de esta iniciativa es Proyecto Gato que, a través de su mercadillo solidario, cuenta con este reclamo de lujo para la afición celeste. El objetivo es recaudar fondos para la asociación, que continúa recuperándose del devastador incendio sufrido en octubre. «Vuestra ayuda es ahora más necesaria que nunca», señalan desde la organización de la campaña.

La estampa familiar de Óscar Mingueza y su pareja, con un caniche y un labrador. / FDV

La camiseta ha sido donada pro el club vigués, y en ella aparece la rúbrica de cada miembro del vestuario celeste, donde los animales también son protagonistas al fomar parte de la vida de muchos de ellos. Es el caso de Borja Iglesias, Hugo Sotelo, Iago Aspas, Cervi, Óscar Mingueza o Fran Beltrán, que en sus redes sociales presumen de mascotas.

Cervi también tiene mascota / FDV

La iniciativa contempla un total de 333 participaciones, con un precio de 10 euros cada una. Cada rifa incluye tres números correlativos. Para reservarlos, las personas interesadas pueden hacerlo por mensaje directo a la cuenta de Instagram @mercadilloproyectogatovigo o a través de WhatsApp en el 658 105 597. El pago deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas desde la reserva.

El abono de las participaciones puede efectuarse mediante Bizum (código 03904), PayPal (proyectogatopay@gmail.com, opción «Enviar a un amigo») o transferencia a ABANCA (ES68 2080 5128 0830 4000 5198).

Según las bases difundidas por la organización, el número ganador coincidirá con los tres últimos dígitos del sorteo de la ONCE una vez se vendan todas las participaciones. La fecha límite marcada para completar la venta es el 15 de marzo. La entidad agradece la colaboración y pide difusión: «Gracias por colaborar y difundir esta causa solidaria».