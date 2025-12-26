¿Cómo evito que mi perro se asuste con la pirotecnia durante las fiestas navideñas?

Las fiestas navideñas son un momento de alegría y celebración para la mayoría. Reuniones familiares, cenas y comidas con amigos, fiestas para despedir el año y, en algunos casos, petardos y fuegos artificiales. Esto último puede hacer que estos momentos de alegría se conviertan en una pesadilla para tu mascota.

La alta sensibilidad auditiva de los perros provoca que, ante el elevado número de decibelios por petardos y fuegos artificial, se asusten y se pongan nerviosos, por lo que empiecen a ladrar, a llorar e incluso a sufrir diarreas y vómitos.

Durante las celebraciones de Fin de Año y otros días señalados de la Navidad, muchos aprovechan para hacer explotar su pirotecnia para culminar el día. Un auténtico terror para nuestro perro. ¿Cómo podemos hacer para que sufran menos?

Procura que el perro esté dentro de casa cuando empiece la celebración

Se aplica a cualquier hora punta de una festividad, como pueden ser las 12 de la noche en Fin de Año. A esta hora, es cuando suelen echarse la mayor cantidad de petardos y fuegos artificiales.

Por ello, lo primordial es que el perro se encuentre dentro de casa. Seguramente el ruido siga escuchándose, por lo que es recomendable incluirlo en la habitación más aislada que tengamos en casa. Por supuesto, cierra puertas y ventanas para minimizar el ruido. También es útil bajar las persianas y colocar mantas o toallas en las ranuras de las puertas.

Haz que tu perro llegue cansado a la noche

Si haces que tu perro llegue cansado a la noche, el ruido no lo asustará tanto. Por ello, trata de entretenerlo con ejercicio físico y cognitivo. Juega con él y dale un paseo más largo de lo habitual. Por la noche lo agradecerá.

Genérale un espacio tranquilo y de calma para cuando llegue el ruido

En la habitación a la que lo lleves, debes generar un clima tranquilo y de confianza para el perro. Por ello, introduce allí su cama, sus juguetes, agua y comida. Eso sí, debe haber cenado antes, dejando espacio para que el estrés y el miedo no le produzcan una indigestión.

También es bueno que, si los tiene, introduzcas elementos que lo calmen, como una manta o algún refugio en el que suela esconderse cuando tenga miedo.

No dejes solo a tu perro

Ni solo ni atado, esa es una de las máximas, pues es algo que solo le generará más angustia y miedo a tu perro. Es importante que te perciba tranquilo para que pueda tranquilizarse él.

Trata de acariciarlo y darle cariño para que se sienta lo más seguro posible, distrayéndolo y jugando con él para que ponga la mínima atención posible a los fuegos artificiales. Bajo ningún concepto le riñas, solo lo harás peor.

Trata que otro sonido ambiente se imponga al de los petardos

Una opción muy viable a la hora de paliar el ruido es poner música en la habitación en la que estés con tu perro en el momento de los fuegos o que esté en la misma habitación en la que cenáis para que la conversación se imponga sobre la pirotecnia. Tratar de tapar el sonido de las bombas con algo menos estruendoso y tranquilo ayudará a que tu perro no se altere tanto.

También puedes hablarle o cantarle para que se distraiga y te escuche a ti en lugar de que ponga toda su atención en el ruido.