La plataforma de streaming que refuerza su rincón animal: 12 títulos para amantes de las mascotas (y alguna sorpresa)

La plataforma de contenidos bajo demanda Filmin lleva tiempo ordenando parte de su oferta con secciones temáticas. Dentro de esa lógica, el catálogo esconde un pequeño filón para quienes comparten sofá con un animal con etiquetas como “Animales domésticos”, “Animales KIDS”, "Estos perros están de Oscar" o “Amistad Humano-Animal”.

Más allá de los estrenos y los festivales online, estas mascotas aparecen como protagonistas, detonantes de historias familiares, comedias, documentales e incluso terror. La plataforma ordena parte de esta oferta a través de temas y colecciones, una señal clara de que la vida con mascotas también tiene su lugar propio en el catálogo.

La apuesta no se limita al entretenimiento familiar: en la misma línea conviven docus celebrados, animación para todas las edades y, como guiño a los más curiosos, propuestas que juegan con el punto de vista de la mascota… incluso cuando la historia se oscurece.

A continuación, una selección de contenidos disponibles en Filmin a día de hoy, con la sinopsis de cada uno, para quienes buscan historias con patas, bigotes o ladridos.

Una docena de contenidos (y su sinopsis) donde las mascotas mandan

“Mascotas en el espacio” (película) : comedia familiar que propone una aventura “basada en hechos reales” con mascotas como motor del relato.

: comedia familiar que propone una aventura “basada en hechos reales” con mascotas como motor del relato. “Gatos” (película) : cinta familiar de aventuras que se suma al auge reciente de historias felinas en el cine.

: cinta familiar de aventuras que se suma al auge reciente de historias felinas en el cine. “Kedi (Gatos de Estambul)” (película, documental): retrato de la relación entre Estambul y sus felinos callejeros, con los gatos como hilo conductor de la vida cotidiana de la ciudad.

“Mascota” (corto) : un zorro quiere convertirse en la “mascota” de la ciudad y se apunta a una academia de entrenamiento de mascotas.

: un zorro quiere convertirse en la “mascota” de la ciudad y se apunta a una academia de entrenamiento de mascotas. “Cleo” (serie, infantil) : Cleo es una perrita curiosa y juguetona que sueña con ser como su amiga Irma; historias pensadas para público infantil.

: Cleo es una perrita curiosa y juguetona que sueña con ser como su amiga Irma; historias pensadas para público infantil. “Good Boy” (película): un home invasion contado desde el punto de vista de Indy, un perro recién mudado con su dueño; terror con el can como protagonista inesperado.

“Gatos, un viaje de vuelta a casa” (película, anime) : adaptación en largo de una popular historia japonesa sobre gatos callejeros.

: adaptación en largo de una popular historia japonesa sobre gatos callejeros. “El gato Tabby” (película) : Fred, músico callejero, vive feliz cantando con su gato… hasta que una persecución los separa y toca reencontrarse.

: Fred, músico callejero, vive feliz cantando con su gato… hasta que una persecución los separa y toca reencontrarse. “El juicio del perro” (película): comedia de tribunales basada en hechos reales sobre la abogada que tuvo que defender a un perro llamado Cosmos.

“Nick y Perry” (serie, infantil) : dos perros extraterrestres aterrizan en la Tierra con su nave espacial y desencadenan consecuencias imprevisibles.

: dos perros extraterrestres aterrizan en la Tierra con su nave espacial y desencadenan consecuencias imprevisibles. “Guard Dog” (serie, animación) : un bulldog paranoico y súperprotector imagina amenazas para su dueño en cualquiera que se cruce en su camino.

: un bulldog paranoico y súperprotector imagina amenazas para su dueño en cualquiera que se cruce en su camino. “Corgi, las mascotas de la reina” (película, animación): aventura infantil protagonizada por Rex, “el perro más querido” de la reina de Inglaterra.

Un catálogo «animal» por géneros (para elegir según el plan)

El hilo común no es solo que aparezcan perros y gatos, sino el uso narrativo: desde la observación urbana (como «Kedi»), al jugueteo formal (en «Good Boy», con el perro como filtro del miedo), pasando por la sátira («El juicio del perro») o el paquete familiar e infantil (de «Corgi» a las series para kids).

La gracia de este menú con mordisco y de muchos géneros no está solo en tener animales, sino en cómo los usa: de la ternura y la aventura, por ejemplo, de perritas curiosas a gatos en busca de hogar, a propuestas que retuercen el punto de vista -como el terror contado por un perro- o la comedia judicial basada en un caso real.