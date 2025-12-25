¿Tienes mascotas en casa esta Navidad? Los consejos que debes seguir sí o sí para unas fiestas seguras

Cada vez son más las familias con mascotas, especialmente, los perros y los gatos son habituales en los hogares. Si tienes uno de ellos en casa, sabrás que la Navidad puede ser una época estresante para ellos, con la decoración típica, los ruidos estridentes o las continuas visitas en casa. Para que no sufran, hay una guía de consejos muy útiles que pueden conseguir que todos los convivientes disfruten.

Los consejos si tienes mascotas en casa esta Navidad

Con el objetivo de promover unas Navidades seguras y respetuosas, Tiendanimal ha elaborado una guía Navidad Animal Friendly, un recurso práctico y completo para familias que conviven con animales. Las recomendaciones parten de Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria de Clínicanimal.

Uno de los puntos más importantes en estas fiestas es la decoración navideña. Si no se colocan con cuidado, se convierten en un peligro, además de que opciones como bolas de cristal, velas, cables eléctricos y plantas tóxicas típicas de diciembre pueden provocar accidentes. La veterinaria también recuerda que las flores de pascua o el muérdago son tóxicas para las mascotas.

Consejos para la seguridad de tus mascotas en Navidad. / Envato

El aumento de visitas, ruidos fuertes y cambios en la rutina puede generar ansiedad en perros y gatos. Esto es algo que muchas familias de Latina pueden no detectar hasta que aparecen síntomas visibles: jadeo excesivo, temblores, escondites, rechazo al contacto o incluso agresividad. La veterinaria de Tiendanimal recomiendan crear “zonas de refugio” dentro del hogar, con camas cómodas, juguetes y agua fresca, donde puedan retirarse cuando lo necesiten, además de programar momentos de juego antes de las reuniones para que estén relajados.

Las consultas por alimentos tóxicos y accidentes suben hasta un 40 %

Otro punto importante es el de la alimentación. Chocolate, dulces u otros ingredientes nocivos, uvas y pasas, huesos cocidos son especialmente peligrosos. «Es importante educar a toda la familia para no dar restos de comida inapropiados y planificar menús seguros que incluyan premios y snacks específicos para ello», explica la veterinaria.

Según un análisis publicado por el portal ‘Pets4Homes’, los servicios de urgencias veterinarias registran un incremento de alrededor del 40 % en llamadas y consultas durante la Navidad. Se debe a que los perros y gatos tienen una mayor exposición a peligros como alimentos tóxicos, envoltorios, adornos y restos de comidas festivas. Los veterinarios de clínica general y de urgencias consideran que es una época especialmente delicada para su salud y que los hogares tienen que tomar medidas.