¿Tu mascota es más Grinch o más Papá Noel?

El test te revelará si tu mascota comparte el espíritu navideño, mostrándose sociable y alegre, o si, por el contrario, se asemeja más a un Grinch que prefiere la calma de sus rutinas

¿Tu mascota es más Grinch o más Papá Noel?

¿Tu mascota es más Grinch o más Papá Noel?

R. V.

¿Tu perro o tu gato es de los que se apuntan a cualquier plan navideño o de los que miran el árbol con desconfianza? Con este test descubrirás si tu mascota tiene espíritu de Papá Noel, alegre y sociable, o si es más bien un Grinch, amante de la calma y las rutinas. Responde a unas preguntas rápidas y descubre cómo vive tu mascota estas fiestas… y si su actitud te resulta más familiar de lo que imaginas.

