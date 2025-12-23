¿Tu mascota es más Grinch o más Papá Noel?

¿Tu perro o tu gato es de los que se apuntan a cualquier plan navideño o de los que miran el árbol con desconfianza? Con este test descubrirás si tu mascota tiene espíritu de Papá Noel, alegre y sociable, o si es más bien un Grinch, amante de la calma y las rutinas. Responde a unas preguntas rápidas y descubre cómo vive tu mascota estas fiestas… y si su actitud te resulta más familiar de lo que imaginas.

Cuando montas el árbol de Navidad, tu mascota…

Llegan visitas a casa y tu mascota piensa:

Los regalos bajo el árbol son para tu mascota…

Intentas ponerle un accesorio navideño y tu mascota…

En la cena de Navidad, tu mascota está…

Ruidos, villancicos y jaleo: tu mascota…

Si tu mascota hablara, diría: